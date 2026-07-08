После провала на ЧМ-2026 в Бразилию вернулся лишь один футболист

Сборная Бразилии по футболу. Фото: Reuters

Сборная Бразилии завершила выступление на чемпионате мира-2026 после поражения от Норвегии в 1/8 финала. По завершении выступлений на турнире в Бразилию сразу вернулся лишь один футболист национальной команды.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Folha de S.Paulo.

Бразильские болельщики после поражения. Фото: Reuters

Только Данило вернулся в Бразилию

По информации издания, после поражения от Норвегии со счетом 1:2 тренерский штаб сборной распустил всех 26 футболистов. Большинство игроков решили не возвращаться на родину, а отправились в другие страны, где проведут отпуск или присоединятся к своим клубам для подготовки к новому сезону.

Единственным футболистом, который сразу после завершения турнира прилетел в Бразилию, стал защитник "Фламенго" Данило.

Главный тренер сборной Карло Анчелотти также не вернулся в Бразилию. По данным источника, уже на следующий день после вылета с чемпионата мира итальянский специалист отправился в Канаду, где у него семьи есть дом.

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Пятикратные чемпионы мира прекратили борьбу за трофей на стадии 1/8 финала. Сборная Норвегии одержала сенсационную победу со счётом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанна, который отличился на 79-й и 90-й минутах.

Единственный гол бразильской команды уже в добавленное время с пенальти забил Неймар, однако этот гол не помог команде избежать поражения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Златан Ибрагимович рассказал, благодаря чему Лионель Месси продолжает забивать решающие голы на чемпионате мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Мохамед Салах объяснил, почему сборная Египта не смогла удержать победу над Аргентиной и покинула чемпионат мира-2026 после драматической развязки.