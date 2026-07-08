Після провалу на ЧС-2026 до Бразилії повернувся лише один футболіст

Збірна Бразилії з футболу. Фото: Reuters

Збірна Бразилії завершила виступ на чемпіонаті світу-2026 після поразки від Норвегії в 1/8 фіналу. Завершивши виступи на турнірі до Бразилії одразу повернувся лише один футболіст національної команди.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Folha de S.Paulo.

Бразильські уболівальники після поразки. Фото: Reuters

Лише Даніло повернувся до Бразилії

За інформацією видання, після поразки від Норвегії з рахунком 1:2 тренерський штаб збірної розпустив усіх 26 футболістів. Більшість гравців вирішили не повертатися на батьківщину, а вирушили до інших країн, де проведуть відпустку або приєднаються до своїх клубів для підготовки до нового сезону.

Єдиним футболістом, який одразу після завершення турніру прилетів до Бразилії, став захисник "Фламенго" Даніло.

Головний тренер збірної Карло Анчелотті також не повернувся до Бразилії. За даними джерела, вже наступного дня після вильоту з чемпіонату світу італійський фахівець вирушив до Канади, де має будинок його родина.

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П'ятиразові чемпіони світу припинили боротьбу за трофей на стадії 1/8 фіналу. Збірна Норвегії здобула сенсаційну перемогу з рахунком 2:1 завдяки дублю Ерлінга Голанна, який відзначився на 79-й та 90-й хвилинах.

Єдиний м'яч бразильської команди вже в компенсований час із пенальті забив Неймар, однак цей гол не допоміг команді уникнути поразки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Златан Ібрагімович розповів, завдяки чому Ліонель Мессі продовжує забивати вирішальні голи на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Мохамед Салах пояснив, чому збірна Єгипту не змогла втримати перемогу над Аргентиною та залишила чемпіонат світу-2026 після драматичної розв'язки.