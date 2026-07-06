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Головна ЧС-2026 Роналду звинуватив у поразці Бразилії Анчелотті та лідера команди

Роналду звинуватив у поразці Бразилії Анчелотті та лідера команди

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Дата публікації: 6 липня 2026 18:47
Роналдо звинуватив Анчелотті та Вінісіуса у поразці Бразилії
Вінісіус Жуніор на Кубку світу. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Відомий у минулому бразильський футболіст Роналдо Назаріо спостерігав із трибуни стадіону за тим, як "селесао" програли Норвегії в 1/8 фіналу Кубка світу. Героями матчу стали воротар європейської команди Ерьян Нюланн та нападник Ерлінг Голанн. За "пентакампеонів" наприкінці матчу забив з пенальті Неймар.

Роналдо впевнений, що збірна Бразилії могла виступити на турнірі набагато впевненіше, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

Чемпіон світу 2002 року незадоволений тим, у якому стані збірна Бразилії підійшла до чемпіонату світу. Він вважає, що головний тренер Карло Анчелотті повинен взяти на себе відповідальність за результати команди. Найбільш високооплачуваний наставник на ЧС-2026 так і не зміг зробити з "селесао" колектив, готовий боротися за трофей.

Чим незадоволений Роналдо

Екс-нападник вважає Карло Анчелотті одним із найвидатніших тренерів сучасності, але навіть він не зміг якісно підготувати збірну Бразилії до ЧС-2026. Окремою претензією стало те, що італійський фахівець не взяв на турнір Жоао Педро, який провів хороший сезон за "Челсі". Одному з лідерів "селесао" теж дісталося від Роналду.

"Вінісіус теж повинен взяти на себе відповідальність. Ми всі знаємо, наскільки він талановитий, але цей чемпіонат світу не виправдав його очікувань. Він так і не зміг показати той рівень гри, який регулярно демонструє в мадридському "Реалі", — заявив Роналду.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що президент ФІФА Джанні Інфантіно потрапив під шквал критики після скандалу зі скасуванням дискваліфікації Фоларіна Балогуна.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вже сьогодні на Кубку світу в боротьбу за чвертьфінал турніру вступлять збірні Португалії та Іспанії, а також Бельгії та США.

Роналдо Вінісіус Жуніор Збірна Бразилії з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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