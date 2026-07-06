Роналдо обвинил Анчелотти и Винисиуса в поражении Бразилии

Винисиус Жуниор на Кубке Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Известный в прошлом бразильский футболист Роналдо Назарио смотрел с трибуны стадиона за тем, как "селесао" проиграли Норвегии в 1/8 Кубка Мира. Героем встречи стали вратарь европейской команды Эрьян Нюланн и форвард Эрлинг Холанн. За "пентакампеонов" в самом конце забил с пенальти Неймар.

Роналдо уверен, что сборная Бразилии могла выступить на турнире гораздо более уверенно, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

Чемпион мира-2002 недоволен тем, в каком состоянии сборная Бразилии подошла к Мундиалю. Он считает, что главный тренер Карло Анчелотти должен взять на себя ответственность за результаты команды. Самый высокооплачиваемый наставник на ЧМ-2026 так и не смог сделать из "селесао" коллектив, который готов сражаться за трофей.

Чем недоволен Роналдо

Экс-форвард считает Карло Анчелотти одним из величайших тренеров современности, но даже он не сумел качественно подготовить сборную Бразилии к ЧМ-2026. Отдельной претензией стало то, что итальянский специалист не взял на турнир Жоао Педро, который провел хороший сезон за "Челси". Одному из лидеров "селесао" тоже досталось от Роналдо.

"Винисиус тоже должен взять на себя ответственность. Мы все знаем, насколько он талантлив, но этот Мундиаль не оправдал его ожиданий. Он так и не смог показать тот уровень игры, который регулярно демонстрирует в мадридском "Реале", — заявил Роналдо.

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