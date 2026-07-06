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Главная ЧМ-2026 Неймару удалось повторить рекорд легендарного Пеле

Неймару удалось повторить рекорд легендарного Пеле

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 10:05
Неймар повторил уникальное достижение Пеле на чемпионатах мира
Неймар. Фото: Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар повторил уникальное достижение Пеле в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Норвегии. Несмотря на вылет своей команды из турнира, форвард вошел в элитный список бразильских футболистов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар попрощался с болельщиками. Фото: Reuters

Неймар забил на четвертом чемпионате мира

В матче против Норвегии Неймар вышел на поле после перерыва, а на 90+10-й минуте реализовал пенальти. Этот гол стал историческим для бразильца, хотя и не помог его команде избежать поражения со счетом 1:2.

Неймар стал лишь вторым футболистом в истории сборной Бразилии, которому удалось отличиться голами на четырёх разных чемпионатах мира. Он забивал на мундиалях 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

Первым бразильцем с таким достижением был легендарный Пеле, который забивал на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

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По окончании матча Неймар также намекнул, что нынешний чемпионат мира мог стать для него последним в составе национальной команды. За сборную Бразилии нападающий провел 130 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 59 результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА приостановила дисквалификацию одного из лидеров сборной США, благодаря чему он получил право сыграть в матче плей-офф чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Криштиану Роналду признался, что нынешний чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.

Пеле Неймар Сборная Бразилии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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