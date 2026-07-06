Неймар повторив унікальне досягнення Пеле на чемпіонатах світу

Неймар. Фото: Reuters

Нападник збірної Бразилії Неймар повторив унікальне досягнення Пеле після матчу 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Норвегії. Попри виліт своєї команди з турніру, форвард увійшов до елітного списку бразильських футболістів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Opta.

Неймар попрощався з фанатами. Фото: Reuters

Неймар забив на четвертому чемпіонаті світу

У поєдинку проти Норвегії Неймар з'явився на полі після перерви, а на 90+10-й хвилині реалізував пенальті. Цей гол став історичним для бразильця, хоча й не допоміг його команді уникнути поразки з рахунком 1:2.

Неймар став лише другим футболістом в історії збірної Бразилії, якому вдалося відзначитися голами на чотирьох різних чемпіонатах світу. Він забивав на мундіалях 2014, 2018, 2022 та 2026 років.

Першим бразильцем із таким досягненням був легендарний Пеле, який відзначався на чемпіонатах світу 1958, 1962, 1966 та 1970 років.

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Після завершення матчу Неймар також натякнув, що нинішній чемпіонат світу міг стати для нього останнім у складі національної команди. За збірну Бразилії нападник провів 130 матчів, у яких забив 80 голів і віддав 59 результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА призупинила дискваліфікацію одного з лідерів збірної США, завдяки чому він отримав право зіграти в матчі плейоф чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Кріштіану Роналду зізнався, що нинішній чемпіонат світу-2026 стане останнім у його кар'єрі.