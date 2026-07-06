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Главная ЧМ-2026 В УЕФА хотят сместить президента ФИФА Инфантино

В УЕФА хотят сместить президента ФИФА Инфантино

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 15:18
УЕФА выставит своего кандидата на будущих выборах главы ФИФА
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная США оказалась в эпицентре скандала на ЧМ-2026. Все началось с удаления форварда Фалорина Балогуна в матче 1/16 плей-офф. ФИФА вернула игрока в составе американской команды. 

Теперь Балогун сможет выйти на поле в поединке с Бельгией, а его дисквалификация считается условной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian

Скандал вокруг Фалорина Балогуна на ЧМ-2026 быстро разрастается. После того, как президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино. После этого дисквалификацию форварда фактически отменили. Это вызвало бурную реакцию в спортивной среде. Не исключено, что хроника событий приведет к будущей отставке президента ФИФА. 

Что в УЕФА сказала по поводу скандала

В Союзе европейских футбольных ассоциаций подчеркнули существования правила, согласно которому красная карточка автоматически влечет за собой дисквалицикацию как минимум на один матч. Эти принципы не предусматривают исключений, особенно в разгар такого турнира, как чемпионат мира

"Решение ФИФА отложить автоматическую дисквалификацию на один матч после получения игроком Фоларином Балогуном красной карточки — фактически переведя ее в разряд условного наказания сроком на один год, — пересекло красную линию", — говорится в заявлении УЕФА.

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Джанни Инфантино уже давно критикуют. Футбольные функционеры считают, что "так дальше продолжаться не может" и ФИФА нуждается в альтернативном руководстве. УЕФА собирается представить своего кандидата на выборах главы этой организации, которые состоятся в 2027 году. Пока не известно, кто это будет. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что сделала девушка бразильца Неймара после того, как он забил гол на чемпионате мира. 

Также Новини.LIVE подтвердили, что после вылета сборной Бразилии Неймар объявил о завершении международной карьеры

УЕФА Джанни Инфантино ФИФА
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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