Ибрагимович, Клопп и Сольбаккен раскритиковали ФИФА из-за Балогуна

Столе Сольбаккен и Юрген Клопп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Во время плей-офф чемпионата мира возник серьезный скандал. Он связан с решением ФИФА вернуть в игру футболиста, который получил красную карточку. Речь идет о лилере сборной-хозяйки турнира.

Футбольное сообщество негативно оценило действия ФИФА, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Форвард сборной США Фоларин Балогун был удален с матче 1/16 чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной (2:0). Он должен был пропустить матч следующей стадии с Бельгией. Однако в ФИФА изменили правила, чтобы вернуть нападающего на поле. Это произошло благодаря лобби американских властей.

Как футбол отреагировал на решение ФИФА

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович, который работает экспертом на турнире, отказался комментировать инцидент, хотя признался, что это его разозлило. Легендарный в прошлом футболист заявил, что если начнет говорить на эту тему, его сразу же уволят.

Златан Ибрагимович в студии. Фото: instagram.com/zlatan/

Главный претендент на пост тренера сборной Германии Юрген Клопп оказался более красноречивым. Ему жаль Фоларина Балогуна, который оказался в эпицентре скандала, но при этом немецкий специалист раскритиковал ФИФА.

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"Получается, что это не наша игра, а их бизнес. Я в шоке, если все это правда. Нельзя так менять правила в угоду нескольким людям на планете. Просто безумие какое-то", — заявил Клопп.

Наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен считает, что решение ФИФА навредит футболу. Ему жаль сборную США, которая теперь может столкнуться с критикой со стороны большинства болельщиков.

"Это была огромная ошибка со стороны ФИФА. Ему показали желтую карточку, вмешалась система VAR, его удалили с поля. Следовательно, он должен быть дисквалифицирован на один матч. Это неудачное решение", — заявил Сольбаккен.

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