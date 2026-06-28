В выходной день чемпионата мира Неймар потратил почти миллион евро

Неймар в составе сборной Бразилии. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Нападающий сборной Бразилии Неймар воспользовался выходным днем на чемпионате мира-2026, чтобы пополнить свою знаменитую коллекцию роскошных часов. Футболист лично посетил бутик Jacob & Company в Нью-Йорке, где приобрел новую эксклюзивную модель стоимостью почти 850 тысяч евро.

О новой покупке Неймара сообщил портал A Bola, передает Новини.LIVE.

Джейкоб Арабо и Неймар с часами. Фото: instagram.com/neymarjr

Какие часы приобрел Неймар

Бразилец стал обладателем модели Jacob & Co Astronomia Dragon & Tiger II, рыночная стоимость которой составляет около 968 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 850 тысячам евро. Часы оснащены сложным турбийонным механизмом и выполнены в фирменном стиле серии Astronomia, которая считается одной из самых эксклюзивных в мире.

Покупку оформил лично основатель бренда Джейкоб Арабо. После этого Неймар вместе с известным ювелиром записал короткое видео для социальных сетей, присоединившись к популярному тренду в TikTok.

Неймар на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Неймар уже много лет считается одним из самых больших ценителей дорогих часов среди профессиональных футболистов. В его частной коллекции есть модели Richard Mille, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Jacob & Co. По оценкам профильных изданий, ее общая стоимость составляет десятки миллионов евро, а отдельные экземпляры стоят более двух миллионов евро.

После короткого отдыха сборная Бразилии продолжит борьбу за трофей чемпионата мира-2026. Уже 29 июня команда Неймара сыграет с Японией в матче 1/16 финала мундиаля.

Победитель противостояния Бразилия — Япония выйдет в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об итогах семнадцатого игрового дня чемпионата мира, который поставил точку в групповом этапе.

Также Новини.LIVE писал, что после завершения матчей группового этапа стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников, а турнир перешёл в решающую стадию борьбы за главный трофей.