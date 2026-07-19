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Главная ЧМ-2026 Вся Аргентина затаила дыхание: Дрейк поставил на их победу 1,5 млн долларов

Вся Аргентина затаила дыхание: Дрейк поставил на их победу 1,5 млн долларов

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 18:56
Дрейк поставил 1,5 млн долларов на победу Аргентины в финале ЧМ-2026
Рэпер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Известный канадский рэпер Дрейк вновь сделал громкую ставку на спортивное событие. Музыкант поставил 1,5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины над Испанией в основное время финала чемпионата мира-2026.

О ставке Дрейк сообщил в Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Сколько может выиграть Дрейк

Если сборная Аргентины одолеет Испанию в течение 90 минут, выигрыш Дрейка превысит 5 миллионов долларов.

Это уже не первый случай, когда музыкант поддерживает сборную Аргентины крупными суммами. Перед финалом чемпионата мира 2022 года против Франции он поставил один миллион долларов на победу аргентинцев в основное время. Тогда матч завершился вничью, а команда Лионеля Месси завоевала титул только в серии послематчевых пенальти, из-за чего ставка оказалась проигрышной.

Ставки Дрейка пугают

Рэпер давно имеет репутацию человека, чьи прогнозы обычно оказываются неудачными. В конце мая он рискнул ещё одним миллионом долларов, поставив на победу лондонского "Арсенала" в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026, но команда проиграла "ПСЖ".

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Подобных неудачных ставок Дрейк сделал уже немало, проиграв в общей сложности десятки миллионов долларов.

Финал чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля на стадионе "МетЛайф" в Нью-Джерси. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Англия стала бронзовым призером чемпионата мира-2026, не позволив Франции завершить невероятный камбэк после провального первого тайма.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира-2026 принес ФИФА рекордную прибыль — организация уже заработала около 15 миллиардов долларов благодаря турниру.

Сборная Испании по футболу Дрейк Сборная Аргентины по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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