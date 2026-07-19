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Головна ЧС-2026 Вся Аргентина напружилася: Дрейк поставив на їх перемогу 1,5 млн доларів

Вся Аргентина напружилася: Дрейк поставив на їх перемогу 1,5 млн доларів

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 18:56
Дрейк поставив 1,5 млн доларів на перемогу Аргентини у фіналі ЧС-2026
Репер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Відомий канадський репер Дрейк знову зробив гучну ставку на спортивну подію. Музикант поставив 1,5 мільйона доларів на перемогу збірної Аргентини над Іспанією в основний час фіналу чемпіонату світу-2026.

Про ставку Дрейк повідомив в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Скільки може виграти Дрейк

Якщо збірна Аргентини здолає Іспанію впродовж 90 хвилин, виграш Дрейка перевищить 5 мільйонів доларів.

Це вже не перший випадок, коли музикант підтримує збірну Аргентини великими грошима. Перед фіналом чемпіонату світу 2022 року проти Франції він поставив один мільйон доларів на перемогу аргентинців в основний час. Тоді матч завершився внічию, а команда Ліонеля Мессі здобула титул лише в серії післяматчевих пенальті, через що ставка виявилася програшною.

Ставки Дрейка лякають

Репер давно має репутацію людини, чиї прогнози зазвичай виявляються невдалими. Наприкінці травня він ризикнув ще одним мільйоном доларів, поставивши на перемогу лондонського "Арсеналу" у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2025/2026, але команда програла "ПСЖ".

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Подібних невдалих ставок Дрейк зробив уже чимало, програвши загалом десятки мільйонів доларів.

Фінал чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться 19 липня на стадіоні "МетЛайф" у Нью-Джерсі. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Англія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2026, не дозволивши Франції завершити неймовірний камбек після провального першого тайму.

Також Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу-2026 приніс ФІФА рекордні прибутки — організація вже заробила близько 15 мільярдів доларів завдяки турніру.

Збірна Іспанії з футболу Дрейк Збірна Аргентини з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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