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Головна ЧС-2026 Дрейк нарешті виграв: репер заробив на чемпіонаті світу з футболу

Дрейк нарешті виграв: репер заробив на чемпіонаті світу з футболу

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 08:38
Дрейк виграв понад мільйон доларів на матчі Канади на ЧС-2026
Репер Дрейк. Фото: instagram.com/champagnepapi

Відомий канадський репер Дрейк вдало передбачив результат матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Канади та Південно-Африканської Республіки. Артист поставив 770 тисяч доларів на перемогу своєї національної команди й отримав солідний виграш.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на соцмережі Дрейка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ставка Дрейка принесла понад мільйон доларів

Після мінімальної перемоги Канади з рахунком 1:0 репер отримав виплату в розмірі 1 мільйона 1 тисячі доларів. Купон букмекерської ставки він опублікував у своїх соцмережах ще до початку матчу, а після фінального свистка зафіксував черговий гучний виграш. Чистий прибуток Дрейка склав 231 тисячу доларів.

Для канадського виконавця цей успіх став особливо символічним. Останніми роками він регулярно програвав великі суми на спортивних ставках, через що серед уболівальників навіть виник жарт про так зване "прокляття Дрейка", коли команди або спортсмени, на яких він ставить, нерідко зазнають поразок.

Цього разу сценарій виявився зовсім іншим. Перемогу Канаді та виграш Дрейку приніс гол Стівена Еуштакіу, забитий на другій компенсованій хвилині.

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Нагадаємо, Канада вперше в історії зіграє в 1/8 фіналу чемпіонату світу. Її наступним суперником стане переможець протистояння між Нідерландами та Марокко.

Також Новини.LIVE писав, що один із капітанів збірних-учасниць ЧС-2026 опинився в центрі гучного скандалу після звинувачень у зґвалтуванні перекладачки.

Дрейк ставки на спорт Збірна Канади з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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