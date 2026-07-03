У Голанна одна з найкрасивіших та найскромніших коханих на ЧС-2026

Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанн продовжує вражати результативністю на чемпіонаті світу-2026. Не меншої уваги шанувальників футболу заслуговує і його особисте життя, адже поруч із форвардом уже тривалий час перебуває Ізабель Гаугсенг Йогансен.

Про дівчину Голанна повідомив портал Новини.LIVE.

Ізабель Хоугсенг Йогансен та Ерлінг Голанн. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Що відомо про кохану Голанна

Ерлінг та Ізабель знайомі ще з дитинства. Вони виросли в норвезькому Брюне, де разом займалися футболом у місцевому клубі. Тривалий час їх пов'язувала дружба, яка згодом переросла в романтичні стосунки.

За інформацією медіа, спочатку Ізабель подобалася одному з друзів Голанна, однак згодом між нею та майбутньою зіркою світового футболу виникли взаємні почуття.

Ізабель Хоугсенг Йогансен. Фото: instagram.com/isabelhaugsengj

Після переходу Голанна до дортмундської "Боруссії" пара продовжила стосунки в Німеччині. Коли форвард став гравцем "Манчестер Сіті", Ізабель переїхала разом із ним до Англії, відклавши власну футбольну кар'єру.

Попри популярність свого обранця, Йогансен уникає зайвої публічності. Вона рідко дає інтерв'ю, не прагне медійності та лише зрідка ділиться особистими світлинами в соціальних мережах. Саме тому її часто називають однією з найскромніших коханих футболістів, які беруть участь у чемпіонаті світу-2026.

Під час нинішнього мундіалю Голанн забив п'ять м'ячів. За цим показником він ділить друге місце в бомбардирських перегонах із Гаррі Кейном, поступаючись лише Ліонелю Мессі та Кіліану Мбаппе, які мають по шість голів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про драматичну перемогу Бельгії над Сенегалом, яку команда вирвала після фантастичного камбеку, а також про успіх збірної США в поєдинку з Боснією і Герцеговиною.

Також Новини.LIVE писав, що Златан Ібрагімович різко оцінив виступ шведської збірної, але окремо відзначив гру Кіліана Мбаппе, назвавши француза одним із найкращих футболістів сучасності.