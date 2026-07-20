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Головна ЧС-2026 Збірна Іспанії повернулася додому і готова святкувати перемогу

Збірна Іспанії повернулася додому і готова святкувати перемогу

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Дата публікації: 20 липня 2026 18:01
Збірна Іспанії привезла до Мадрида трофей Кубка світу
Родрі та Ламін Ямаль. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Менш ніж через добу після перемоги на ЧС-2026 збірна Іспанії прилетіла до Мадрида. Літак із делегацією "червоної фурії" благополучно приземлився на батьківщині переможців. Вони готуються представити трофей уболівальникам.

Іспанці не стали довго затримуватися в США після фінального матчу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

У фіналі Кубка світу збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Аргентину (1:0). Єдиний гол уже в додатковому часі забив запасний футболіст команди Ферран Торрес. Незабаром після тривалої офіційної церемонії святкування іспанська делегація вилетіла додому.

Сборная Испании по футболу
Збірна Іспанії з футболу. Фото: Reuters

Підготовка до великого свята

Літак із "червоною фурією" приземлився в аеропорту, увага десятків журналістів була спрямована на трап, який швидко під'їхали до борту. Першими з літака вийшли головний тренер команди Луїс Де Ла Фуенте та її капітан Родрі. У них у руках був Кубок світу.

Уже сьогодні та завтра збірна Іспанії презентує трофей уболівальникам. Команда здобула більшу частину індивідуальних нагород на ЧС-2026. Пау Кубарсі став "Найкращим молодим гравцем" турніру, а Родрі був визнаний головною зіркою Мундіалю.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ФІФА влаштувала ціле шоу з фінального матчу на Кубку світу в США.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Леандро Паредес влаштував бійку одразу з кількома іспанськими футболістами після поразки на Мундіалі.

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Збірна Іспанії з футболу Родрі Ламін Ямал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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