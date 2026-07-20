Збірна Іспанії привезла до Мадрида трофей Кубка світу

Збірна Іспанії повернулася додому і готова святкувати перемогу
Менш ніж через добу після перемоги на ЧС-2026 збірна Іспанії прилетіла до Мадрида. Літак із делегацією "червоної фурії" благополучно приземлився на батьківщині переможців. Вони готуються представити трофей уболівальникам.
Іспанці не стали довго затримуватися в США після фінального матчу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.
У фіналі Кубка світу збірна Іспанії з мінімальним рахунком обіграла Аргентину (1:0). Єдиний гол уже в додатковому часі забив запасний футболіст команди Ферран Торрес. Незабаром після тривалої офіційної церемонії святкування іспанська делегація вилетіла додому.
Підготовка до великого свята
Літак із "червоною фурією" приземлився в аеропорту, увага десятків журналістів була спрямована на трап, який швидко під'їхали до борту. Першими з літака вийшли головний тренер команди Луїс Де Ла Фуенте та її капітан Родрі. У них у руках був Кубок світу.
Уже сьогодні та завтра збірна Іспанії презентує трофей уболівальникам. Команда здобула більшу частину індивідуальних нагород на ЧС-2026. Пау Кубарсі став "Найкращим молодим гравцем" турніру, а Родрі був визнаний головною зіркою Мундіалю.
Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ФІФА влаштувала ціле шоу з фінального матчу на Кубку світу в США.
Також Новини.LIVE повідомляли, що Леандро Паредес влаштував бійку одразу з кількома іспанськими футболістами після поразки на Мундіалі.