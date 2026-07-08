Бекхем запросив до Інтер Маямі зірку ЧС-2026

Возінья та Девід Бекхем. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Воротар збірної Кабо-Верде Жозімар Жозе Евора Діаш не збирається завершувати кар’єру. Після ЧС-2026 він може підписати контракт із зірковим клубом. Вік футболіста цьому не завадить.

У запрошенні Возіньї зацікавлений власник "Інтер Маямі", повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Marca.

Контракт 40-річного Возіньї з португальським клубом "Шавеш" завершився наприкінці минулого сезону. Голкіпер не збирався завершувати кар’єру і був упевнений, що під час ЧС-2026 проявить себе та знайде новий клуб. Усе пройшло за планом лідера збірної Кабо-Верде.

Возінья з гравцями після повернення на Кабо-Верде. Фото: Reuters

Запрошення до Маямі

Власник "Інтера" Девід Бекхем відвідав кілька матчів чемпіонату світу, зокрема гру 1/16 за участю команд Кабо-Верде та Аргентини. Лео Мессі та компанія перемогли з рахунком 3:2, але суперник завдав чемпіонам світу чимало проблем.

Бекхем хоче, щоб Мессі та Возінья грали в одній команді. Юристи "Інтера" вже готують контракт для футболіста збірної Кабо-Верде, який після поразки від Аргентини встиг тепло поспілкуватися зі своїм можливим майбутнім одноклубником.

Під час Кубка світу Возінья став найпопулярнішим воротарем планети. Кількість його підписників в Instagram зросла до 28 млн.

Нагадаємо, Новини.LIVE цитували Златана Ібрагімовича, який пояснив причину гольової серії Ліонеля Мессі.

Також Новини.LIVE писали про те, що сказав Мохамед Салах щодо вильоту збірної Єгипту від Аргентини на чемпіонаті світу.