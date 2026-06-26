Блогерка з аудиторією понад 90 млн підписників запалює на ЧС-2026

Селін Депт та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/celine.dept

Андрій Гончар Редактор

Бельгійська блогерка Селін Депт стала однією з головних медійних зірок чемпіонату світу-2026. Інфлюенсерка щодня публікує вірусні ролики з турніру, а її загальна аудиторія в соціальних мережах уже перевищує 90 мільйонів підписників.

Про Депт детально розповів портал Новини.LIVE.

Вірусні відео з футболістами

Під час чемпіонату світу Депт регулярно відвідує матчі, тренування та фан-зони, де створює розважальний контент із футболістами й уболівальниками. Найбільшу популярність отримало її знайомство з Кріштіану Роналду на тренувальній базі збірної Португалії, де блогерка разом із португальцем повторила його знаменитий жест привітання.

Також вона записала вірусні ролики з Неймаром і створила серію відео, присвячених атмосфері мундіалю.

Окремі відео Селін лише за кілька днів збирають сотні тисяч уподобань і мільйони переглядів, а її сторінки стали одним із найпопулярніших джерел розважального контенту про чемпіонат світу.

Від футболістки до світової інтернет-зірки

Селін Депт народилася в бельгійському Остенде та до початку кар'єри блогерки займалася футболом, виступаючи за жіночі команди, зокрема "Серкль Брюгге". Контент вона почала створювати у 2019 році, а вже у 2023 році стала першою бельгійкою, яка досягла позначки у 10 мільйонів підписників на YouTube.

Зараз її основний YouTube-канал налічує понад 62 мільйони підписників. В Instagram за блогеркою стежать майже вісім мільйонів користувачів, а в TikTok — понад 20,5 мільйона. Загальна аудиторія Селін у соціальних мережах уже перевищила 90 мільйонів підписників, що робить її однією з найпопулярніших футбольних блогерок світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дружина Ліонеля Мессі Антонела Роккуццо ніжно привітала чоловіка з днем народження.

Також Новини.LIVE писав, що воротар збірної Мексики Гільєрмо Очоа повторив унікальне досягнення Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. Досвідчений голкіпер став лише третім футболістом в історії, який зіграв на шести чемпіонатах світу.