Дівчина молодої зірки збірної Португалії підкорила мережу на ЧС-2026

Жоао Невеш та Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/Reuters

Андрій Гончар Редактор

Під час чемпіонату світу-2026 увагу вболівальників привертають не лише футболісти, а й їхні обраниці. Однією з найобговорюваніших персон на турнірі стала Мадалена Арагау — дівчина молодої зірки збірної Португалії та "ПСЖ" Жоау Невеша.

Про популярність Арагау повідомив портал Новини.LIVE.

Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

Популярність Арагау різко зросла під час мундіалю

За останні тижні аудиторія Мадалени Арагау в Instagram і TikTok збільшилася більш ніж на 122 тисячі підписників. Після матчів збірної Португалії її сторінки почали активно відвідувати футбольні вболівальники з різних країн світу.

Наразі 21-річна португалка була добре відома на батьківщині ще до знайомства з футболістом. Вона працює акторкою з дитинства й за цей час взяла участь у зйомках понад двох десятків фільмів і телевізійних серіалів.

Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

У Португалії Арагау вважається однією з найперспективніших представниць молодого покоління акторів і акторок.

Про роман Жоау Невеша та Мадалени Арагау стало відомо наприкінці 2024 року. На той момент футболіст ще виступав за "Бенфіку", а згодом перебрався до французького "ПСЖ".

Мадалена Арагау. Фото: instagram.com/madalena_aragao_/

Після переїзду Невеша до Парижа акторка почала часто бувати у Франції та регулярно відвідувати матчі свого обранця. Вона супроводжувала футболіста на церемонії вручення "Золотого м'яча", фіналах Ліги чемпіонів та інших важливих заходах.

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