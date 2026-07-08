Дружина лідера збірної Франції стала найзагадковішою на ЧС-2026

Ріма Едбуш та Усман Дембеле. Фото: instagram.com/wasky_media

Андрій Гончар Редактор

Дружина одного з лідерів збірної Франції Усмана Дембеле Ріма Едбуш під час чемпіонату світу-2026 підтримує чоловіка на шляху до трофея. Попри популярність футболіста, вона свідомо уникає публічності, залишаючись символом скромності та елегантності.

Про дружину Дембеле повідомив портал Новини.LIVE.

Ріма Едбуш. Фото: instagram.com/wasky_media

Чому Ріму Едбуш називають найзагадковішою

Поки Дембеле виступає за збірну Франції на чемпіонаті світу-2026, його дружина привертає увагу шанувальників незвичним стилем ведення соціальних мереж. Вона активно публікує нові світлини, однак принципово не показує свого обличчя.

На фотографіях Ріма позує зі спини, прикриває обличчя телефоном або руками чи з'являється в одязі, який повністю його закриває. Такий підхід став її своєрідною візитівкою та лише посилив інтерес до її особистості.

Ріма Едбуш. Фото: instagram.com/wasky_media

Що відомо про дружину Дембеле

Ріма Едбуш походить із марокканської берберської родини. У Франції вона веде закритий спосіб життя, тоді як у Марокко має репутацію популярної інфлюенсерки.

За її сторінкою в Instagram стежать понад 402 тисячі користувачів. Вона ділиться фотографіями з подорожей, повсякденного життя та модними образами. Особливе місце в її публікаціях займають дизайнерські аксесуари, зокрема сумки брендів Chanel, Louis Vuitton і Hermès.

Дембеле та Едбуш одружилися наприкінці 2021 року під час закритої церемонії в Марокко. Подружжя майже не розповідає про особисте життя, а сам футболіст неодноразово наголошував, що прагне максимально оберігати свою сім'ю від зайвої уваги. Саме ця стриманість і зробила Ріму однією з найзагадковіших дружин зірок світового футболу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Аргентина створила одну з головних сенсацій плейоф, вирвавши перемогу над Єгиптом після того, як до 79-ї хвилини поступалася з рахунком 0:2.

Також Новини.LIVE писав, що визначились всі чвертьфінальні пари ЧС-2026.