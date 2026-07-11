Голанн проти Кейна, Аргентина зіграє зі Швейцарією: анонс матчів

Ерлінг Голанн, Гаррі Кейн та Ліонель Мессі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Залишається дедалі менше матчів до завершення чемпіонату світу-2026 з футболуу. Чвертьфінали завершуються двома гучними поєдинками. У першому матчі зустрінуться два яскраві бомбардири, другий може стати останнім на чемпіонатах світу для однієї з головних зірок спорту.

Портал Новини.LIVE анонсує матчі Норвегії проти Англії та Аргентини проти Швейцарії.

Голанн проти Кейна

Перед стартом ЧС-2026 обом командам пророкували вихід у плей-оф, очікування були обережними, але оптимістичними. І поки що Норвегія та Англія виправдовують сподівання вболівальників. Нехай не без проблем у окремих відрізках деяких матчів, але вони досить впевнено вийшли до 1/4 фіналу. При цьому й "вікінги" й "леви" усунули на своєму шляху складних суперників, навіть конкурентів. А Ерлінг Голанн та Гаррі Кейн ведуть боротьбу за титул найкращого бомбардира чемпіонату світу. Важливо зазначити, що історично матчі цих суперників виявляються результативними.

Напередодні протистояння поширилися чутки про таємничий вірус, від якого постраждали обидві команди. Але Стале Сольбаккен уже спростував цю інформацію. А ось у складі Англії можуть не зіграти Деклан Райс та Марк Гехі. Точно не вийдуть на поле Джордан Хендерсон та Джаррел Куансі.

Чемпіонат світу-2026. Чвертьфінал.

Норвегія — Англія

Маямі. Початок за київським часом: 00:00.

Граніт Джака з гравцями збірної Швейцарії. Фото: Reuters

Скільки ще витримає Аргентина

Чинні чемпіони світу регулярно змушують нервувати своїх уболівальників. Підопічні Ліонеля Скалоні самі створюють собі проблеми, після чого героїчно їх вирішують. Питання лише в тому, наскільки у "альбіселесте" вистачить сил, щоб грати в такому режимі? Тим більше, що вже починаючи з півфіналу суперники аргентинців будуть рівними їм за статусом і силами.

У грі Аргентини є баланс, швидка гра в дрібні паси, жонглювання тактичними схемами та геніальність у атаці, однак свідома відмова від вінгерів може не дозволити команді знову вийти у фінал Кубка світу. Гра цієї команди дарує емоції, але не виглядає переконливою.

Швейцарія вперше за довгі десятиліття пробилася до чвертьфіналу Кубка світу, але далі можуть виникнути проблеми. Підопічні Мурата Якіна набирали очки у матчах з тими командами, з якими мали це робити (за винятком Катару в першому турі). Це організована команда, яка вміє атакувати, але навряд чи зможе грати в атакувальній манері проти Аргентини. Не виключено, що швейцарці зроблять ставку на швидкі фланги, де точно перевершать суперника, та залізобетонну оборону. І це може принести успіх.

Чемпіонат світу-2026. Чвертьфінал.

Аргентина — Швейцарія

Канзас-Сіті. Початок за київським часом: 04:00.

Нагадаємо, капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе розповів про травму, яку отримав у чвертьфіналі Кубка світу проти Марокко.

Також стало відомо, скільки доведеться заплатити за право потрапити на стадіон під час фіналу ЧС-2026: квитки ще є, але ціна "кусається".