Ямаль за своїми досягненнями зрівнявся з Пеле та обійшов Мессі
Юна зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль став автором історичного досягнення на чемпіонаті світу-2026. Гол у матчі проти Саудівської Аравії дозволив 18-річному футболісту повторити одне з досягнень легендарного Пеле.
Про досягнення Ямаля повідомив портал Новини.LIVE.
Ямаль повторив унікальне досягнення Пеле
Футболіст відкрив рахунок у матчі другого туру групи H, який завершився перемогою Іспанії з рахунком 4:0. Завдяки цьому Ямаль став лише другим гравцем в історії чемпіонатів світу, який забив перший гол своєї команди в матчі мундіалю до досягнення 19-річного віку.
Першим такого досягнення досяг Пеле на чемпіонаті світу 1958 року у Швеції. Тоді майбутня легенда збірної Бразилії відзначилася у віці 17 років.
Для Ямаля цей гол став першим на чемпіонатах світу та допоміг Іспанії здобути першу перемогу на турнірі після стартової нічиєї з Кабо-Верде.
Увійшов до десятки наймолодших бомбардирів ЧС
Забитий м'яч також дозволив іспанцю увійти до списку наймолодших авторів голів в історії чемпіонатів світу. На момент взяття воріт Ямалю було 18 років і 343 дні.
У цьому рейтингу він випередив Ліонеля Мессі, який забив свій перший гол на чемпіонатах світу у віці 18 років і 357 днів.
Лідером рейтингу залишається Пеле. Бразилець забив свій перший гол на чемпіонатах світу у віці 17 років і 239 днів.
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