Ібрагімович назвав ідеального наступника Дешама у збірній Франції

Златан Ібрагімович. Фото: instagram.com/zlatan/Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Колишній нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович висловився щодо майбутнього збірної Франції після завершення роботи Дідьє Дешама. На думку легендарного форварда, найкращим кандидатом на посаду нового наставника є Зінедін Зідан.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на FOX Sports.

Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Ібрагімович підтримує кандидатуру Зідана

Свою думку Ібрагімович висловив після поразки Франції від Іспанії з рахунком 0:2 у півфіналі чемпіонату світу-2026. Цей матч став передостаннім для Дешама на мундіалі, а після завершення турніру він залишить посаду головного тренера національної команди.

Швед вважає, що французькій збірній не потрібен наставник, який кардинально змінюватиме стиль гри. На його думку, команда вже має достатньо високий рівень виконавців, тому головним завданням нового керівника стане правильне управління колективом.

"Зідан чудово попрацював у "Реалі", вигравши три Ліги чемпіонів. Ми всі знаємо, що він очолить національну команду. Думаю, він просто продовжить роботу, яку побудував Дешам", — сказав Ібрагімович.

За словами колишнього форварда, Зідан більше є менеджером, ніж класичним тренером. Саме такий фахівець, на його переконання, зараз потрібен Франції, адже найскладніше — не обрати склад, а вчасно ухвалювати рішення та правильно керувати командою.

Ібрагімович також зазначив, що у півфіналі проти Іспанії французьким футболістам бракувало енергії та активності.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Іспанія здобула переконливу перемогу над Францією та стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після півфіналу чемпіонату світу-2026 вболівальники Іспанії почали масово дякувати дівчині Кіліана Мбаппе за перемогу своєї збірної.