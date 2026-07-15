Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Анрі розкритикував Мбаппе та збірну Франції на ЧС-2026

Анрі розкритикував Мбаппе та збірну Франції на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2026 17:01
Тьєррі Анрі пояснив, чому Франція програла Іспанії на ЧС-2026
Кіліан Мбаппе та Тьєррі Анрі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Відомий у минулому футболіст Тьєррі Анрі поділився думкою щодо першого півфіналу ЧС-2026. У цьому матчі збірна Франції несподівано поступилася Іспанії. Підопічні Дідьє Дешама продемонстрували низьку якість гри.

Анрі вважає цей поєдинок "триколірних" провальним, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на FOX Sports.

Збірна Франції була фаворитом ще до старту Мундіалю. Ця команда впевнено перемагала в кожному матчі на турнірі, але в поєдинку з Іспанією не показала тієї атакувальної потужності, яка стала візитною карткою "триколірних". Підопічні Дідьє Дешама завдали лише три удари у ворота суперника, причому два з них припали на останні хвилини поєдинку.

Майк Меньян
Гравці збірної Франції після матчу. Фото: Reuters

Чому Анрі не сподобалася гра Франції

На думку експерта, "триколірні" переоцінили себе і недостатньо добре розібрали гру суперника перед матчем Кубка світу. Коли у Франції в півфіналі виникли проблеми, команда не зуміла проявити характер і переломити хід зустрічі.

"Чемпіонів пізнають не за розгромами суперника, а саме за такими матчами. Коли треба вирвати перемогу, продемонструвати свою перевагу, забивати голи. До фіналу пробилася команда, яка цього прагнула більше. І це не Франція. Від Мбаппе очікували лідерських якостей, але він був розгублений, як і інші футболісти", — заявив Анрі.

Читайте також:

Також екснападник додав, що іспанці здобули заслужену перемогу, продемонструвавши вражаючу командну гру.

Нагадаємо, Новини.LIVE анонсували другий півфінал чемпіонату світу, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини.

Також Новини.LIVE писали про хвилю обструкції, яка обрушилася на дівчину Кіліана Мбаппе після поразки збірної Франції.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу Тьєррі Анрі
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації