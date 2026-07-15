Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Анри раскритиковал Мбаппе и сборную Франции на ЧМ-2026

Анри раскритиковал Мбаппе и сборную Франции на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 17:01
Тьерри Анри объяснил, почему Франция проиграла Испании на ЧМ-2026
Килиан Мбаппе и Тьерри Анри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри поделился мнением о первом полуфинале ЧМ-2026. В этом матче сборная Франции неожиданно проиграла Испании. Подопечные Дидье Дешама продемонстрировала низкое качество футбола. 

Анри считает этот поединок "трехцветных" провальным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на FOX Sports

Сборная Франции была фаворитом еще перед стартом Мундиаля. Эта команда уверенно побеждала в каждом матче на турнире, но в поединке с Испанией не показала той атакующей мощи, которая стала визитной карточкой "трехцветных". Подопечные Дидье Дешама нанесли только три удара в створ ворот соперника, причем два из них пришлись на последние минуты противостояния. 

Майк Меньян
Игроки сборной Франции после матча. Фото: Reuters

Почему Анри не понравилась игра Франции 

Согласно мнению эксперта, "трехцветные" переоценили себя и недостаточно хорошо разобрали игру соперника перед матчем Кубка Мира. Когда у Франции в полуфинале появились проблемы, команда не сумела проявить характер и переломить ход встречи. 

"Чемпионы познаются не в разгромах соперника, а именно в таких матчах. Когда надо вырвать победу, демонстрировать свое преимущество, забивать голы. В финал пробилась команда, которая больше этого хотела. И это не Франция. От Мбаппе ожидали лидерских качеств, но он был растерян, как и другие футболисты", — заявил Анри. 

Читайте также:

Также экс-форвард добавил, что испанцы одержали заслуженную победу, продемонстрировал впечатляющую командную работу. 

Напомним, Новини.LIVE анонсировали второй полуфинал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. 

Также Новини.LIVE писали о волне обструкции, которая обрушилась на девушку Килиана Мбаппе после поражения сборной Франции. 

Килиан Мбаппе Сборная Франции по футболу Тьерри Анри
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации