Тьерри Анри объяснил, почему Франция проиграла Испании на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе и Тьерри Анри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Известный в прошлом футболист Тьерри Анри поделился мнением о первом полуфинале ЧМ-2026. В этом матче сборная Франции неожиданно проиграла Испании. Подопечные Дидье Дешама продемонстрировала низкое качество футбола.

Анри считает этот поединок "трехцветных" провальным, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на FOX Sports.

Сборная Франции была фаворитом еще перед стартом Мундиаля. Эта команда уверенно побеждала в каждом матче на турнире, но в поединке с Испанией не показала той атакующей мощи, которая стала визитной карточкой "трехцветных". Подопечные Дидье Дешама нанесли только три удара в створ ворот соперника, причем два из них пришлись на последние минуты противостояния.

Игроки сборной Франции после матча. Фото: Reuters

Почему Анри не понравилась игра Франции

Согласно мнению эксперта, "трехцветные" переоценили себя и недостаточно хорошо разобрали игру соперника перед матчем Кубка Мира. Когда у Франции в полуфинале появились проблемы, команда не сумела проявить характер и переломить ход встречи.

"Чемпионы познаются не в разгромах соперника, а именно в таких матчах. Когда надо вырвать победу, демонстрировать свое преимущество, забивать голы. В финал пробилась команда, которая больше этого хотела. И это не Франция. От Мбаппе ожидали лидерских качеств, но он был растерян, как и другие футболисты", — заявил Анри.

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Также экс-форвард добавил, что испанцы одержали заслуженную победу, продемонстрировал впечатляющую командную работу.

Напомним, Новини.LIVE анонсировали второй полуфинал чемпионата мира, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины.

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