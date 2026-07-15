Скалони заверил, что знает, как обыграть сборную Англии

Харри Кейн, Джуд Беллингем и тренер Лионель Скалони. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает Англию потенциально самым сложным соперником на ЧМ-2026. Специалист заверил, что изучил манеру игры соперника. Футболисты "альбиселесте" знают сильные и слабые стороны "трех львов".

Скалони считает, что опасность в составе соперника будут представлять не только лидеры Англии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ole.

Сборная Аргентины провела три сложных матча в плей-офф Кубка Мира-2026. Несмотря на это, наставник команды Лионель Скалони заверил, что футболисты успели отдохнуть. Они подходят к полуфинальной встрече с Англией в хорошем настроении. У "альбиселесте" уже есть план на игру.

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Команда из Южной Америки разработала сразу несколько вариантов для нейтрализации соперника. Лионель Скалони знает, как любят взаимодействовать Харри Кейн и Джуд Беллингем. При этом наставник сборной Аргентины уверен, что опасность воротам Эмилиано Мартинеса может исходить и от других футболистов.

"Эксперты очень недооценивают Энтони Гордона. И у Англии есть другие футболисты, против которых надо сыграть очень внимательно. Однако самым важным будет показать то, на что мы способны. Уверен, мы сумеем провести хороший матч", — заявил Скалони.

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