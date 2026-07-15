Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Скалони назвал английских игроков, которые могут доставить проблемы Аргентине

Скалони назвал английских игроков, которые могут доставить проблемы Аргентине

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 14:10
Скалони заверил, что знает, как обыграть сборную Англии
Харри Кейн, Джуд Беллингем и тренер Лионель Скалони. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает Англию потенциально самым сложным соперником на ЧМ-2026. Специалист заверил, что изучил манеру игры соперника. Футболисты "альбиселесте" знают сильные и слабые стороны "трех львов". 

Скалони считает, что опасность в составе соперника будут представлять не только лидеры Англии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Ole

Сборная Аргентины провела три сложных матча в плей-офф Кубка Мира-2026. Несмотря на это, наставник команды Лионель Скалони заверил, что футболисты успели отдохнуть. Они подходят к полуфинальной встрече с Англией в хорошем настроении. У "альбиселесте" уже есть план на игру. 

Как Аргентина хочет остановить Англию 

Команда из Южной Америки разработала сразу несколько вариантов для нейтрализации соперника. Лионель Скалони знает, как любят взаимодействовать Харри Кейн и Джуд Беллингем. При этом наставник сборной Аргентины уверен, что опасность воротам Эмилиано Мартинеса может исходить и от других футболистов. 

"Эксперты очень недооценивают Энтони Гордона. И у Англии есть другие футболисты, против которых надо сыграть очень внимательно. Однако самым важным будет показать то, на что мы способны. Уверен, мы сумеем провести хороший матч", — заявил Скалони. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как сборная Англии собирается противостоять Аргентине во главе с Лионелем Месси. 

Также Новини.LIVE сообщали, что болельщики сборной Франции обвинили девушку Килиана Мбаппе в неудачной игре футболиста. 

Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации