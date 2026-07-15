Іспанія повторила світовий рекорд після виходу у фінал ЧС-2026

Матч Франція — Іспанія. Фото: Reuters Колаж Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Збірна Іспанії з футболу вийшла до фіналу чемпіонату світу-2026, перегравши команду Франції з рахунком 2:0. Цим іспанці повторили історичне досягнення за кількістю матчів без поразок.

Наразі безпрограшна серія збірної Іспанії налічує 37 матчів, повідомляє портал Новини.LIVE.

У півфіналі Мікель Оярсабаль реалізував пенальті в першому таймі, а після перерви Педро Порро встановив остаточний рахунок, забезпечивши своїй команді путівку до фіналу мундіалю.

Збірна Франції після матчу. Фото: Reuters

Іспанія повторила рекорд Італії

Наразі команда повторила рекорд збірної Італії, яка не програвала у 37 матчах поспіль у період із 2018 до 2021 року.

Безпрограшна серія іспанців триває з 22 березня 2024 року. Востаннє команда зазнавала поразки в товариському матчі проти Колумбії, поступившись із рахунком 0:1.

За цей час збірна Іспанії виграла чемпіонат Європи, успішно пройшла кваліфікацію до чемпіонату світу та підтвердила статус одного з головних фаворитів мундіалю-2026. На нинішньому турнірі команда вже здолала Португалію в 1/8 фіналу, Бельгію — у чвертьфіналі та Францію — у півфіналі.

Тепер іспанці матимуть шанс не лише завоювати другий у своїй історії титул чемпіонів світу, а й одноосібно встановити новий світовий рекорд за кількістю матчів без поразок серед національних збірних. Для цього команді необхідно 19 липня не програти у фіналі переможцю пари Англія — Аргентина.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що яскрава дівчина Джуда Беллінгема весь турнір була поруч із футболістом, який став однією з головних зірок чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що наставник збірної Франції Дідьє Дешам увійшов до історії, побивши рекорд за кількістю перемог серед усіх тренерів на чемпіонатах світу.