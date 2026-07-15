Іспанія здивувала Францію своєю грою та здобула впевнену перемогу

Матч Франція — Іспанія. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Збірна Іспанії стала першим фіналістом чемпіонату світу-2026. У півфінальному матчі команда Луїса де ла Фуенте впевнено переграла Францію з рахунком 2:0 та продовжить боротьбу за головний трофей турніру.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Гримаса болю на обличчі Мбаппе. Фото: Reuters

Іспанія не залишила шансів Франції

Перший небезпечний момент створили французи, однак поступово ініціативою заволоділа Іспанія. Вирішальним став епізод на 22-й хвилині, коли після фолу Люки Діня на Ламіні Ямалі арбітр призначив пенальті. Мікель Оярсабаль безпомилково реалізував одинадцятиметровий удар, відкривши рахунок у зустрічі.

До перерви іспанці продовжували контролювати гру, тоді як Франція не змогла створити достатньо гострих моментів біля воріт Унаї Сімона. Додаткових проблем команді Дідьє Дешама додала вимушена заміна Вільяма Саліба через травму.

На початку другого тайму французька збірна намагалася переломити хід зустрічі, але саме Іспанія завдала ще одного результативного удару. На 58-й хвилині Педро Порро розіграв комбінацію з Дані Ольмо, увірвався до штрафного майданчика та влучно пробив у ближній кут, подвоївши перевагу своєї команди. Цього разу Лука Дінь знову невдало зіграв у захисті.

Франція відповіла серією атак через Кіліана Мбаппе, Усмана Дембеле та Бредлі Баркола. Найближче до гола французи були після ударів Мбаппе та Дезіре Дуе, однак Унаї Сімон кілька разів урятував свою команду. Наприкінці зустрічі Мбаппе також отримав жовту картку за фол проти голкіпера суперників.

У компенсований час Ніко Вільямс міг зробити рахунок розгромним, але не влучив у ближній кут. Після фінального свистка на табло залишилися цифри 2:0 на користь Іспанії.

У фіналі чемпіонату світу-2026 іспанці зіграють із переможцем другого півфіналу, в якому зустрінуться збірні Англії та Аргентини. Франція ж зіграє в матчі за третє місце.

Франція — Іспанія — 0:2

Голи: Оярсабаль, 22 (пен.), Порро, 58.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Джуд Беллінгем став одним із головних відкриттів чемпіонату світу-2026, а його кохана постійно підтримувала футболіста на трибунах.

Також Новини.LIVE писав, що Дідьє Дешам установив історичний рекорд чемпіонатів світу, ставши найуспішнішим тренером за кількістю перемог на мундіалях.