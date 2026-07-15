Іспанці подякували дівчині Мбаппе за перемогу над Францією на ЧС-2026

Естер Експосіто та Кіліан Мбаппе. Фото: instagram.com/ester_exposito/Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Після перемоги збірної Іспанії над Францією у півфіналі чемпіонату світу-2026 в соціальних мережах розгорнулася хвиля жартів навколо дівчини Кіліана Мбаппе Естер Експосіто. Уболівальники почали масово дякувати коханій французького форварда, яка є іспанською акторкою.

Про реакцію фанатів повідомляє портал Новини.LIVE.

Естер Експосіто. Фото: instagram.com/ester_exposito

Соцмережі вибухнули жартами

Одразу після фінального свистка користувачі соціальних мереж почали публікувати десятки мемів, у яких Естер Експосіто називають "секретною зброєю" Іспанії та "героїнею чемпіонату світу".

На багатьох сторінках з'явилися жарти про те, що Мбаппе нібито не зміг показати свою найкращу гру через стосунки з іспанською акторкою. Деякі вболівальники писали, що футболіст "не став грати проти країни своєї коханої", а інші жартома називали Експосіто "агентом Іспанії".

Коментарі про роль Експосіто в перемозі Іспанії. Фото: скриншот

Окремі публікації зібрали сотні тисяч переглядів і десятки тисяч вподобань. Поки що ні Кіліан, ні Естер не коментували хвилю жартів у соцмережах.

Цікаво, що Експосіто цього разу, як і раніше, відкрито підтримувала збірну Іспанії під час чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що матч проти Іспанії став історичним для Дідьє Дешама, який встановив рекорд чемпіонатів світу серед наставників.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Іспанії повторила світовий рекорд після того, як пробилася до фіналу чемпіонату світу-2026.