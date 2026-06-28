Кейн перевершив рекорд Роналду за голами за один сезон, але до Мессі ще далеко

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Нападник збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн встановив нове особисте досягнення серед чинних футболістів. Гол у матчі чемпіонату світу-2026 проти Панами дозволив англійцю перевершити особистий рекорд Кріштіану Роналду за кількістю забитих м'ячів за один сезон.

Про нове досягнення Кейна повідомив портал Новини.LIVE.

Матч третього туру групового етапу проти Панами завершився перемогою англійців із рахунком 2:0. Кейн відзначився на 67-й хвилині, забивши другий м'яч своєї команди.

Гаррі Кейн та Томас Тухель. Фото: Reuters

Кейн випередив Роналду

Цей гол став для форварда 70-м у сезоні-2025/2026 з урахуванням виступів за клуб і національну збірну. Таким чином англієць перевершив особистий рекорд Роналду, який у сезоні-2011/2012 забив 69 м'ячів за мадридський "Реал" і збірну Португалії.

Водночас абсолютний рекорд належить Ліонелю Мессі. У сезоні-2011/2012 аргентинець записав до свого активу 82 голи за "Барселону" та національну збірну.

На чемпіонаті світу-2026 Кейн залишається одним із лідерів збірної Англії. Його команда завершила груповий етап на першому місці в квартеті L та вийшла до плейоф, де продовжить боротьбу за титул.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про підсумки заключного дня групового етапу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після фінальних матчів групової стадії стали відомі всі учасники та пари 1/16 фіналу чемпіонату світу.