Кварцяний упевнений, що на чемпіонаті світу робота суддів на "уродському" рівні

Віталій Кварцяний. Фото: кадр з відео

Андрій Гончар Редактор

Відомий український тренер Віталій Кварцяний розкритикував роботу арбітрів на чемпіонаті світу-2026. На його думку, судді надто часто залишають без покарання грубі порушення правил, дозволяючи футболістам вести надто жорстку боротьбу.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Кіліан Мбаппе та арбітр матчу. Фото: Reuters

Кварцяний навів у приклад матч Франції

Оцінюючи рівень суддівства на турнірі, Кварцяний згадав матч 1/8 фіналу між Францією та Парагваєм, який завершився мінімальною перемогою французів. За словами тренера, арбітр неодноразово не реагував на порушення правил проти Кіліана Мбаппе.

"Ви бачили, як били Мбаппе у матчі з Парагваєм? Там мінімум п'ять пенальті треба було ставити! Таке враження, що арбітри і деякі тренери домовилися", — заявив Кварцяний.

Тренер закликав суворіше карати за грубість

На думку українського фахівця, сучасний футбол став значно швидшим, а рівень фізичної підготовки гравців помітно зріс. Водночас це, за його словами, не повинно ставати виправданням для надмірно жорсткої боротьби.

Кварцяний звернув увагу, що під час стандартних положень футболістів регулярно тримають за футболки, штовхають, хапають за корпус і валять на газон. Він переконаний, що подібні дії мають жорстко каратися призначенням пенальті або вилученнями, адже таку роботу арбітрів тренер назвав "уродською".

Окремо Кварцяний звернувся до голови суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліни. Він заявив, що не розуміє, чому арбітри не отримують чітких рекомендацій суворіше реагувати на подібні порушення та краще захищати футболістів від грубої гри.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Джанні Інфантіно зіткнувся з хвилею невдоволення після скасування дискваліфікації нападника збірної США Фоларина Балогуна.

Також Новини.LIVE писали, що в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 відбудуться поєдинки Португалія — Іспанія та Бельгія — США, переможці яких вийдуть до чвертьфіналу.