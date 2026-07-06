Неймар натякнув на завершення кар'єри у збірній Бразилії після вильоту з ЧС-2026

Неймар. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

Лідер збірної Бразилії Неймар після вильоту команди з чемпіонату світу-2026 зробив емоційну заяву, яка може свідчити про завершення його міжнародної кар'єри. Після поразки від Норвегії форвард залишив неоднозначне послання щодо свого майбутнього у національній команді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Globo.

Неймар молився після поразки. Фото: Reuters

Неймар натякнув на прощання зі збірною

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу Бразилія поступилася Норвегії з рахунком 1:2 та завершила боротьбу за трофей. Неймар розпочав зустріч у запасі, з'явився на полі після перерви та вже в компенсований час реалізував пенальті, але цього виявилося недостатньо, щоб урятувати команду.

Після фінального свистка 33-річний футболіст коротко висловився про своє майбутнє у складі національної збірної.

"Я почав тут, тут і закінчив", — сказав Неймар.

Бразильські ЗМІ припускають, що ці слова можуть означати завершення виступів нападника за збірну. Водночас сам футболіст поки не оголосив офіційно про завершення міжнародної кар'єри.

Неймар дебютував за збірну Бразилії у 2010 році. За цей час він провів 130 матчів, забив 80 голів і віддав 59 результативних передач, ставши найкращим бомбардиром в історії національної команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що ФІФА після втручання Дональда Трампа скасувала дискваліфікацію лідера збірної США, дозволивши футболісту зіграти в матчі плейоф чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Кріштіану Роналду заявив про намір завершити кар'єру в національній команді після чемпіонату світу-2026.