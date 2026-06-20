Нідерланди розгромии кривдника України

Матч Нідерланди — Швеція. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Нідерландів здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2026 та зробила вагомий крок до плейоф. У матчі другого туру групи F команда Рональда Кумана впевнено перемогла збірну Швеції з рахунком 5:1.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Нідерланди зняли всі питання ще до перерви

Після нічиєї з Японією в першому турі нідерландці вийшли на поле максимально налаштованими на перемогу. Уже на п'ятій хвилині рахунок відкрив Браян Броббі, який замкнув передачу Коді Гакпо з лівого флангу.

Шведи намагалися відповісти й кілька разів загрожували воротам Барта Вербрюггена, але голкіпер збірної Нідерландів діяв безпомилково. Особливо небезпечними були удари Віктора Дьокереша наприкінці першого тайму, однак вони не досягли мети.

Натомість команда Кумана використала свій шанс вдруге. На 17-й хвилині Дензел Думфріс виконав точний простріл у штрафний майданчик, а Броббі оформив дубль і подвоїв перевагу своєї команди.

Гакпо та Саммервілл добили суперника

Одразу після перерви нідерландці продовжили тиснути на суперника. Спочатку Гакпо замкнув передачу Думфріса та зробив рахунок 3:0, а вже через вісім хвилин оформив дубль після результативної контратаки.

Шведам вдалося скоротити відставання на 59-й хвилині. Александер Ісак виконав довгу передачу зі своєї половини поля, а Ентоні Еланга реалізував вихід сам на сам із воротарем.

Втім, повернути інтригу скандинави не змогли. Крапку в матчі поставив Крайенсіо Саммервілл, який на 89-й хвилині точним ударом із-за меж штрафного встановив остаточний рахунок — 5:1.

Після двох турів Нідерланди набрали чотири очки та очолили групу F. Для Швеції ця поразка стала першою на турнірі, а в активі команди залишилося три очки.

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