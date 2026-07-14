Беллингем стал звездой ЧМ-2026: его все время мотивировала яркая красавица

Эшлин Кастро и Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Звезда сборной Англии Джуд Беллингем блистает на чемпионате мира-2026. После дубля в четвертьфинале против Норвегии, который вывел "трех львов" в полуфинал, он довел количество забитых мячей до шести.

На такую игру Беллингем находит вдохновение благодаря поддержке своей девушки Эшлин Кастро, сообщил портал Новини.LIVE.

Эшлин Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Кто такая Эшлин Кастро

О романе Джуда Беллингема с американской моделью Эшлин Кастро активно заговорили в начале 2025 года. Сначала поклонники заметили, что они регулярно общаются в социальных сетях, а вскоре пара перестала скрывать, что проводит время вместе.

Одним из первых публичных подтверждений стало появление Эшлин на трибунах во время матча сборной Англии, где она сидела рядом с матерью футболиста Дениз Беллингем. Позже модель поздравила Джуда с днем рождения, опубликовав их совместное фото.

Эшлин Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Весной 2025 года Беллингема и Кастро вместе заметили на теннисном турнире в Мадриде, после чего их все чаще стали видеть на светских мероприятиях. Осенью Эшлин также посетила матч мадридского «Реала», поддерживая своего возлюбленного с трибун.

Эшлин Кастро. Фото: instagram.com/ashlyncastro/

Чем занимается возлюбленная Беллингема

Эшлин работает моделью и активно развивает свои страницы в социальных сетях. Она публикует фотографии из путешествий, модных фотосессий, демонстрирует стильные образы и делится фрагментами повседневной жизни.

Во время чемпионата мира-2026 интерес к американке заметно вырос. Причина очевидна — Беллингем проводит один из лучших турниров в карьере. После двух голов в четвертьфинале против Норвегии она стала одной из главных героинь турнира. Теперь сборная Англии в полуфинале встретится с Аргентиной.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после вылета Норвегии Эрлинг Голанн признался, за какую сборную будет болеть до завершения чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Уэйн Руни назвал главную слабость Лионеля Месси, которую, по его мнению, соперники Аргентины могут использовать на чемпионате мира-2026.