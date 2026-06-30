Франция, Норвегия и Мексика стали фаворитами на выход в 1/8 плей-офф ЧМ-2026

Эрлинг Холанн, Хулиан Киньонес и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

На чемпионате мира продолжаются матчи 1/16. Сразу три команды, которые причисляют к фаворитам Мундиаля, готовятся вступить в борьбу. Они постараются преодолеть "проклятие лидеров", которое уже проявилось на этом турнире.

Игровой вечер стартует противостоянием Норвегии с крепкой сборной Кот-д'Ивуара, сообщают Новини.LIVE.

Эрлинг Холанн возвращается

1/16 финала

Кот-д'Ивуар — Норвегия

Арлингтон, Техас. Начало по Киеву — 20:00.

Норвежцы являются фаворитом противостояния, но им достался очень опасные соперника. Сборная Кот-д'Ивуара является тренерской командой, дисциплинированной и умеющей защищаться. Эмерс Фаэ возглавил "слонов" по ходу КАН-2024 и помог ей победить на турнире. В отборе на ЧМ-2026 Кот-д'Ивуар не пропустил ни одного гола и выиграл 8 из 10 матчей. Это пятое участие африканской команды на Кубке Мира. Никогда ранее им не удавалось выйти в плей-офф.

Сборная Норвегии и вовсе не играла на чемпионатах мира с 1998 года. Однако сейчас у скандинавской команды очень хорошее поколение футболистов и сильный тренер, который знает, как заставить подопечных продемонстрировать на поле лучшие качества. Важно напомнить, что в третьем туре на ЧМ-2026 основной состав Норвегии отдохнул, так что у европейской команде будет больше сил в противостоянии с африканским соперником.

Мбаппе готовится к рекорду

1/16 финала

Франция — Швеция

Нью-Йорк/Нью-Джерси. Начало по Киеву — 00:00.

Финалисты двух последних чемпионатов мира не встретили сопротивление на групповой стадии турнира. Все три соперника французов капитулировали: Ирак и Сенегал ничего не смогли противопоставить сопернику на поле, Норвегия и вовсе выставила на игру второй состав. Атака "трехцветных" действительно поражает, равно как и умение французов находить бреши в обороне соперника. В поединке с Норвегией это привело к хет-трику Усмана Дембеле, который вместе с Килианом Мбаппе претендует в этом году на "Золотой мяч".

Проблема с обороной сборной Швеции известна еще до матча с "трехцветными". Исак Гин получил травму и может не выйти на поле. Впрочем, и у французов под вопросом участие в матче Вильяма Салиба. Зато уверенность в собственных силах вернул себе вратарь Майк Меньян, который в матче с Норвегией отразил удар с пенальти и сделал еще несколько раз спасал ворота.

Хозяева получили сложного соперника

1/16 финала

Мексика — Эквадор

Мехико. Начало по Киеву — 04:00.

Подопечные Хавьера Агирре сполна пользуются тем, что матчи ЧМ-2026 проводят дома. Впервые в своей истории сборная Мексики выиграла все три матча на групповой стадии турнира, так и не пропустив в них ни одного мяча. Это дисциплинированная, организованная команда, которая почти не допускала опасных моментов у своих ворот.

У Эквадора другие сильные стороны. Эта команда умеет грамотно прессинговать соперника, управлять темпом матчей и быстро переходить в контратаки за счет действий фланговых футболистов. После победы над Германией игроки сборной Эквадора уже не испытывают никаких психологических проблем, что может им помочь в противостоянии с Мексикой.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что сборную Аргентины на ЧМ-2026 поддерживает девушка, которую признали одной из главных красавиц турнира.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в одну ночь на Мундиале были зафиксированы сразу две сенсации.