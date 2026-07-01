Ибрагимович раскритиковал Швецию и удивил словами о Мбаппе

Виктор Линделеф и Златан Ибрагимович. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович разочарован игрой национальной команды против Франции. В 1/16 плей-офф Кубка Мира подопечные Грэма Поттера безальтернативно уступили "трехцветным". Эксперт назвал главную ошибку "тре крунур".

Златан Ибрагимович отметил невероятную форму Килиана Мбаппе на турнире, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Fox Sports.

Сборная Швеции ничего не смогла противопоставить атакующей мощи французов, которые забили сопернику три мяча и еще дважды попадали в каркас ворот Якоба Виделля-Сеттерстрама. Златан Ибрагимович заявил, что это было самоубийство "тре крунур". Подопечные Грэма Поттера сыграли так, что французам не надо было напрягаться.

Килиан Мбаппе празднует гол. Фото: Reuters

Ибрагимович недоволен игрой шведов

Эксперт отметил нацеленность французов на ворота соперника и заявил, что против лидеров команды Дидье Дешама надо было играть плотно, не давая им возможности выйти на ударные позиции. Вместо этого шведы почти не прессинговали "трехцветных" на своей половине поля.

"Мбаппе предоставили то, что он любит больше всего — свободное пространство. Словно красную дорожку перед ним расстелили. На что можно рассчитывать с такой игрой против одного из лучших футболистов мира, который набрал прекрасную форму? Килиан может стать лучшим игроком этого турнира", — заявил Ибрагимович.

В рамках 1/8 плей-офф ЧМ-2026 сборная Франции встретится с Парагваем.

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