Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Испания и Аргентина объявили стартовые составы на финал ЧМ-2026

Испания и Аргентина объявили стартовые составы на финал ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 21:38
Испания и Аргентина объявили стартовые составы на финал ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте, Лионель Месси и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборные Испании и Аргентины объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата мира-2026. Решающий поединок турнира состоится 19 июля на стадионе "МетЛайф" в американском штате Нью-Джерси.

О стартовых составах сообщил портал Новини.LIVE.

Главным арбитром встречи назначен словенец Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Аргентины по футболу. Фото: Reuters

Кто сыграет в финале

В стартовом составе сборной Испании выйдут Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Алекс Байена, Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль.

Луис де ла Фуэнте доверился уже проверенному стартовому составу, который привел команду к финалу.

Читайте также:

Аргентина начнёт матч также без существенных изменений.

С первых минут на поле выйдут Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак-Аллистер, Николас Гонсалес, Лионель Месси и Хулиан Альварес.

На пути к решающему матчу Испания в полуфинале уверенно обыграла Францию со счётом 2:0. Аргентина, в свою очередь, одолела Англию — 2:1.

Аргентинская сборная подходит к финалу в статусе действующего чемпиона мира. На чемпионате мира 2022 года команда Лионеля Месси в финальном матче сыграла вничью с Францией — 3:3, после чего одержала победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира-2026, не позволив Франции спасти матч после неудачного первого тайма.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира-2026 уже принес ФИФА рекордную прибыль, которая достигла 15 миллиардов долларов.

Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации