Испания и Аргентина объявили стартовые составы на финал ЧМ-2026

Луис де ла Фуэнте, Лионель Месси и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборные Испании и Аргентины объявили стартовые составы на финальный матч чемпионата мира-2026. Решающий поединок турнира состоится 19 июля на стадионе "МетЛайф" в американском штате Нью-Джерси.

О стартовых составах сообщил портал Новини.LIVE.

Главным арбитром встречи назначен словенец Славко Винчич. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Сборная Аргентины по футболу. Фото: Reuters

Кто сыграет в финале

В стартовом составе сборной Испании выйдут Унаи Симон, Педро Порро, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Алекс Байена, Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Микель Оярсабаль.

Луис де ла Фуэнте доверился уже проверенному стартовому составу, который привел команду к финалу.

Читайте также:

Аргентина начнёт матч также без существенных изменений.

С первых минут на поле выйдут Эмилиано Мартинес, Гонсало Монтьель, Кристиан Ромеро, Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико, Родриго Де Пауль, Энцо Фернандес, Алексис Мак-Аллистер, Николас Гонсалес, Лионель Месси и Хулиан Альварес.

На пути к решающему матчу Испания в полуфинале уверенно обыграла Францию со счётом 2:0. Аргентина, в свою очередь, одолела Англию — 2:1.

Аргентинская сборная подходит к финалу в статусе действующего чемпиона мира. На чемпионате мира 2022 года команда Лионеля Месси в финальном матче сыграла вничью с Францией — 3:3, после чего одержала победу в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии стала бронзовым призером чемпионата мира-2026, не позволив Франции спасти матч после неудачного первого тайма.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира-2026 уже принес ФИФА рекордную прибыль, которая достигла 15 миллиардов долларов.