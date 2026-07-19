Іспанія та Аргентина оголосили стартові склади на фінал ЧС-2026

Луїс де ла Фуенте, Ліонель Мессі та Ламін Ямаль. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірні Іспанії та Аргентини оголосили стартові склади на фінальний матч чемпіонату світу-2026. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться 19 липня на стадіоні "МетЛайф" у американському штаті Нью-Джерсі.

Про стартові склади повідомив портал Новини.LIVE.

Головним арбітром зустрічі призначено словенця Славка Вінчича. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Збірна Аргентини з футболу. Фото: Reuters

Хто зіграє у фіналі

У стартовому складі збірної Іспанії вийдуть Унаї Сімон, Педро Порро, Пау Кубарсі, Емерік Лапорт, Марк Кукурелья, Родрі, Фабіан Руїс, Алекс Баєна, Дані Ольмо, Ламін Ямаль та Мікель Оярсабаль.

Луїс де ла Фуенте довірив уже перевіреному стартовому складу, який довів команду до фіналу.

Читайте також:

Аргентина розпочне матч також без суттєвих змін.

З перших хвилин на поле вийдуть Еміліано Мартінес, Гонсало Монтьєль, Крістіан Ромеро, Лісандро Мартінес, Ніколас Тальяфіко, Родріго Де Пауль, Енцо Фернандес, Алексіс Мак Аллістер, Ніколас Гонсалес, Ліонель Мессі та Хуліан Альварес.

На шляху до вирішального матчу Іспанія у півфіналі впевнено переграла Францію з рахунком 2:0. Аргентина своєю чергою здолала Англію — 2:1.

Аргентинська збірна підходить до фіналу в статусі чинного чемпіона світу. На мундіалі 2022 року команда Ліонеля Мессі у фінальному матчі зіграла внічию з Францією — 3:3, після чого здобула перемогу в серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:2.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що англійська збірна стала бронзовим призером чемпіонату світу-2026, не дозволивши Франції врятувати матч після невдалого першого тайму.

Також Новини.LIVE писав, що чемпіонат світу-2026 уже приніс ФІФА рекордні прибутки, які сягнули 15 мільярдів доларів.