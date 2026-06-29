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Главная ЧМ-2026 Канада в добавленное время вырвала победу у ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

Канада в добавленное время вырвала победу у ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ

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Дата публикации 29 июня 2026 00:32
Канада вышла в 1/8 финала ЧМ-2026, обыграв ЮАР
Матч ЮАР — Канада. Фото: Reuters

Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира-2026. В матче 1/16 финала команда Джесси Марша лишь в добавленное время одолела сборную Южно-Африканской Республики.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Канада дожала соперника в конце матча

С первых минут встречи канадцы больше владели мячом и регулярно создавали опасные моменты у ворот Ронавена Уильямса. Уже на шестой минуте сборная ЮАР ответила дальним ударом Тебого Мокоени, однако Максим Крепо справился с угрозой.

До перерыва команда Марша несколько раз была близка к голу. Джонатан Дэвид, Дерек Корнелиус, Тани Олувасей и Теджон Бьюкенен проверяли оборону соперника, но Уильямс и защитники каждый раз спасали африканскую команду.

После перерыва ЮАР действовала смелее и ответила опасными ударами Освина Апполлиса, однако Крепо уверенно играл в воротах. Лучшие моменты у Канады в середине второго тайма упустили Олувасей и Джонатан Дэвид, когда после сэйва Уильямса защитники вынесли мяч почти с линии ворот.

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Судьбу противостояния решил эпизод уже в добавленное время. На 90+2-й минуте после подачи Джейкоба Шаффельбурга мяч отскочил к Стивену Эуштакиу, который вторым касанием точно пробил в дальний угол и принёс Канаде минимальную победу.

ЮАР — Канада — 0:1
Гол: Эуштакиу, 90+2.

В 1/8 финала сборная Канады сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в третьем туре группового этапа чемпионата мира победили Аргентина, Англия и Хорватия.

Также Новини.LIVE писал, что по окончании группового раунда окончательно сформировалась сетка плей-офф чемпионата мира.

ЮАР ЧМ-2026 по футболу Сборная Канады по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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