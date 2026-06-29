Канада в добавленное время вырвала победу у ЮАР и первой вышла в 1/8 финала ЧМ
Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира-2026. В матче 1/16 финала команда Джесси Марша лишь в добавленное время одолела сборную Южно-Африканской Республики.
О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.
Канада дожала соперника в конце матча
С первых минут встречи канадцы больше владели мячом и регулярно создавали опасные моменты у ворот Ронавена Уильямса. Уже на шестой минуте сборная ЮАР ответила дальним ударом Тебого Мокоени, однако Максим Крепо справился с угрозой.
До перерыва команда Марша несколько раз была близка к голу. Джонатан Дэвид, Дерек Корнелиус, Тани Олувасей и Теджон Бьюкенен проверяли оборону соперника, но Уильямс и защитники каждый раз спасали африканскую команду.
После перерыва ЮАР действовала смелее и ответила опасными ударами Освина Апполлиса, однако Крепо уверенно играл в воротах. Лучшие моменты у Канады в середине второго тайма упустили Олувасей и Джонатан Дэвид, когда после сэйва Уильямса защитники вынесли мяч почти с линии ворот.
Судьбу противостояния решил эпизод уже в добавленное время. На 90+2-й минуте после подачи Джейкоба Шаффельбурга мяч отскочил к Стивену Эуштакиу, который вторым касанием точно пробил в дальний угол и принёс Канаде минимальную победу.
ЮАР — Канада — 0:1
Гол: Эуштакиу, 90+2.
В 1/8 финала сборная Канады сыграет с победителем матча Нидерланды — Марокко.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в третьем туре группового этапа чемпионата мира победили Аргентина, Англия и Хорватия.
Также Новини.LIVE писал, что по окончании группового раунда окончательно сформировалась сетка плей-офф чемпионата мира.
Читайте Новини.live!