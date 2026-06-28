Кейн побил личный рекорд Роналду по количеству голов за сезон

Харри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн установил новый личный рекорд среди действующих футболистов. Гол в матче чемпионата мира-2026 против Панамы позволил англичанину превзойти личный рекорд Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за один сезон.

О новом достижении Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Матч третьего тура группового этапа против Панамы завершился победой англичан со счетом 2:0. Кейн отличился на 67-й минуте, забив второй гол своей команды.

Харри Кейн и Томас Тухель. Фото: Reuters

Кейн опередил Роналду

Этот гол стал для нападающего 70-м в сезоне 2025/2026 с учетом выступлений за клуб и национальную сборную. Таким образом, англичанин побил личный рекорд Роналду, который в сезоне 2011/2012 забил 69 мячей за мадридский "Реал" и сборную Португалии.

В то же время абсолютный рекорд принадлежит Лионелю Месси. В сезоне 2011/2012 аргентинец забил 82 гола за «Барселону» и национальную сборную.

Читайте также:

На чемпионате мира-2026 Кейн остается одним из лидеров сборной Англии. Его команда завершила групповой этап на первом месте в группе L и вышла в плей-офф, где продолжит борьбу за титул.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об итогах заключительного дня группового этапа чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после финальных матчей группового этапа стали известны все участники и пары 1/16 финала чемпионата мира.