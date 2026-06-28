Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Кейн перевершив рекорд Роналду за голами за один сезон, але до Мессі ще далеко

Кейн перевершив рекорд Роналду за голами за один сезон, але до Мессі ще далеко

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 17:59
Кейн побив особистий рекорд Роналду за кількістю голів за сезон
Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник збірної Англії та мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн встановив нове особисте досягнення серед чинних футболістів. Гол у матчі чемпіонату світу-2026 проти Панами дозволив англійцю перевершити особистий рекорд Кріштіану Роналду за кількістю забитих м'ячів за один сезон.

Про нове досягнення Кейна повідомив портал Новини.LIVE.

Матч третього туру групового етапу проти Панами завершився перемогою англійців із рахунком 2:0. Кейн відзначився на 67-й хвилині, забивши другий м'яч своєї команди.

Харри Кейн
Гаррі Кейн та Томас Тухель. Фото: Reuters

Кейн випередив Роналду

Цей гол став для форварда 70-м у сезоні-2025/2026 з урахуванням виступів за клуб і національну збірну. Таким чином англієць перевершив особистий рекорд Роналду, який у сезоні-2011/2012 забив 69 м'ячів за мадридський "Реал" і збірну Португалії.

Водночас абсолютний рекорд належить Ліонелю Мессі. У сезоні-2011/2012 аргентинець записав до свого активу 82 голи за "Барселону" та національну збірну.

Читайте також:

На чемпіонаті світу-2026 Кейн залишається одним із лідерів збірної Англії. Його команда завершила груповий етап на першому місці в квартеті L та вийшла до плейоф, де продовжить боротьбу за титул.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про підсумки заключного дня групового етапу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що після фінальних матчів групової стадії стали відомі всі учасники та пари 1/16 фіналу чемпіонату світу.

рекорд Збірна Англії по футболу Гаррі Кейн
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації