Мбаппе рассказал о травме, из-за которой не доиграл матч с Марокко

Дезире Дуэ, Килиан Мбаппе и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Сборная Франции уверенно одолела Марокко в первом четвертьфинале Кубка Мира. Килиан Мбаппе забил 8 гол на турнире и догнал по этому показателю Лионеля Месси. Однако капитан "трехцветных" не сумел доиграть поединок до финального свистка.

Мбаппе получил несколько болезненных ударов по ногам и покинул поле, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

В игре против Марокко Килиан Мбаппе заработал пенальти уже в середине первого тайма. Судья почти пять минут не давал французу нанести удар с "точки", в итоге Яссин Буну отбил мяч. Но в середине второго тайма капитан "трехцветных" забил гол красивым обводящим ударом. Вскоре после этого он был заменен.

Что беспокоит Мбаппе

На послематчевой пресс-конференции француз признался, что попросил замену из-за травмы. В одном из эпизодов он получил повреждение. Поскольку к тому времени команда Дидье Дешама уверенно вела в счете, Килиан Мбаппе покинул поле.

"У меня были проблемы с лодыжкой. Но это незначительное повреждение. Беспокоиться не о чем. Матета был готов меня заменить и хорошо провел последние минуты матча", — заявил Мбаппе.

Сборная Франции сыграет в полуфинале ЧМ-2026 с победителем пары Испания — Бельгия. Матч пройдет во вторник, 14 июля.

Напомним, Новини.LIVE цитировали Ламина Ямаля, который поделился мнением о матче Франции против Марокко.

Также Новини.LIVE сообщали о главной угрозе для сборной Испании в четвертьфинальном матче Кубка Мира с Бельгией.