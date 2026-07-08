Салах объяснил, почему Египет не смог обыграть Аргентину на ЧМ-2026

Мохамед Салах во время матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

В одном из матчей 1/8 плей-офф Кубка Мира сборная Египта уступила Аргентине. Африканская команда вела в счете 2:0 до середины второго тайма, но затем пропустила три гола. Один из них оказался на счету Лионеля Месси.

Форвард сборной Египта Мохамед Салах назвал главную причину вылета своей команды с Мундиаля, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

Египетский форвард провел активный матч, но не сумел забить в ворота Эмилиано Мартинеса. Однако именно на Мохамеде Салахе сфолили в аргентинской штрафной в самом конце матча. Рефери Франсуа Летексье мог назначить пенальти, но не стал останавливать игру. В итоге подопечные Лионеля Скалони провели контратаку и забили победный гол.

Что Салаха сказал о матче

Лидер африканской команды не стал обвинять в поражении арбитра или соперника, что сделали многие его партнеры по команде. Вместо этого он выделил характер сборной Аргентины и талант Лионеля Месси, который продолжает забивать в каждом матче на ЧМ-2026.

"Мы сделали все, что могли. И в большинстве случаев этого бы хватило для победы. Но есть Месси, который в любой момент может переломить ход игры и выиграть матч в одиночку. Он на голову выше других футболистов, должен это признать. Нам не в чем себя винить", — заявил Салах.

В четвертьфинале Кубка Мира сборная Аргентины сыграет против Швейцарии.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, как главный тренер сборной Египта отреагировал на вылет своей команды с Мундиаля.

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