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Главная ЧМ-2026 В выходной день чемпионата мира Неймар потратил почти миллион евро

В выходной день чемпионата мира Неймар потратил почти миллион евро

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Дата публикации 28 июня 2026 17:29
Неймар за один день на ЧМ-2026 потратил почти 1 млн евро
Неймар в составе сборной Бразилии. Фото: Reuters

Нападающий сборной Бразилии Неймар воспользовался выходным днем на чемпионате мира-2026, чтобы пополнить свою знаменитую коллекцию роскошных часов. Футболист лично посетил бутик Jacob & Company в Нью-Йорке, где приобрел новую эксклюзивную модель стоимостью почти 850 тысяч евро.

О новой покупке Неймара сообщил портал A Bola, передает Новини.LIVE.

Джейкоб Арабо и Неймар
Джейкоб Арабо и Неймар с часами. Фото: instagram.com/neymarjr

Какие часы приобрел Неймар

Бразилец стал обладателем модели Jacob & Co Astronomia Dragon & Tiger II, рыночная стоимость которой составляет около 968 тысяч долларов, что эквивалентно примерно 850 тысячам евро. Часы оснащены сложным турбийонным механизмом и выполнены в фирменном стиле серии Astronomia, которая считается одной из самых эксклюзивных в мире.

Покупку оформил лично основатель бренда Джейкоб Арабо. После этого Неймар вместе с известным ювелиром записал короткое видео для социальных сетей, присоединившись к популярному тренду в TikTok.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Неймар уже много лет считается одним из самых больших ценителей дорогих часов среди профессиональных футболистов. В его частной коллекции есть модели Richard Mille, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet и Jacob & Co. По оценкам профильных изданий, ее общая стоимость составляет десятки миллионов евро, а отдельные экземпляры стоят более двух миллионов евро.

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После короткого отдыха сборная Бразилии продолжит борьбу за трофей чемпионата мира-2026. Уже 29 июня команда Неймара сыграет с Японией в матче 1/16 финала мундиаля.

Победитель противостояния Бразилия — Япония выйдет в 1/8 финала чемпионата мира-2026, где встретится с победителем матча Кот-д'Ивуар — Норвегия.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об итогах семнадцатого игрового дня чемпионата мира, который поставил точку в групповом этапе.

Также Новини.LIVE писал, что после завершения матчей группового этапа стали известны все пары 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Команды узнали своих соперников, а турнир перешёл в решающую стадию борьбы за главный трофей.

Неймар ЧМ-2026 по футболу Сборная Бразилии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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