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Головна ЧС-2026 У вихідний день чемпіонату світу Неймар витратив майже мільйон євро

У вихідний день чемпіонату світу Неймар витратив майже мільйон євро

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 17:29
Неймар за один день на ЧС-2026 витратив майже 1 млн євро
Неймар в составе сборной Бразилии. Фото: Reuters

Вінгер збірної Бразилії Неймар використав вихідний день на чемпіонаті світу-2026, щоб поповнити свою знамениту колекцію розкішних годинників. Футболіст особисто відвідав бутік Jacob & Company у Нью-Йорку, де придбав нову ексклюзивну модель вартістю майже 850 тисяч євро.

Про нову покупку Неймара повідомив портал A Bola, передає Новини.LIVE.

Джейкоб Арабо и Неймар
Джейкоб Арабо та Неймар з годинниками. Фото: instagram.com/neymarjr

Який годинник придбав Неймар

Бразилець став власником моделі Jacob & Co Astronomia Dragon & Tiger II, ринкова вартість якої становить близько 968 тисяч доларів, що еквівалентно приблизно 850 тисячам євро. Годинник оснащений складним турбійонним механізмом і виконаний у фірмовому стилі серії Astronomia, яка вважається однією з найексклюзивніших у світі.

Покупку оформив особисто засновник бренду Джейкоб Арабо. Після цього Неймар разом із відомим ювеліром записав коротке відео для соціальних мереж, приєднавшись до популярного тренду в TikTok.

Неймар в сборной Бразилии
Неймар на ЧС-2026. Фото: Reuters

Неймар уже багато років вважається одним із найбільших поціновувачів дорогих годинників серед професійних футболістів. У його приватній колекції є моделі Richard Mille, Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet та Jacob & Co. За оцінками профільних видань, її загальна вартість становить десятки мільйонів євро, а окремі екземпляри коштують понад два мільйони євро.

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Після короткого відпочинку збірна Бразилії продовжить боротьбу за трофей чемпіонату світу-2026. Уже 29 червня команда Неймара зіграє з Японією в матчі 1/16 фіналу мундіалю.

Переможець протистояння Бразилія — Японія вийде до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, де зустрінеться з переможцем матчу Кот-д'Івуар — Норвегія.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про підсумки сімнадцятого ігрового дня мундіалю, який поставив крапку в груповому етапі.

Також Новини.LIVE писав, що після завершення матчів групової стадії стали відомі всі пари 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026 року. Команди дізналися своїх суперників, а турнір перейшов до вирішальної стадії боротьби за головний трофей.

Неймар ЧС-2026 з футболу Збірна Бразилії з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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