Зидан сравнил Мбаппе и Дембеле в сборной Франции

Усман Дембеле и Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Бывший лидер сборной Франции Зинедин Зидан не считает Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе прямыми конкурентами в составе "трехцветных". Эксперт уверен, что оба игрока органично вписываются в игру команды. Они приносят большую пользу на ЧМ-2026.

Зидан заявил, что Дембеле и Мбаппе не дублируют функции друг друга на поле, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что сборной Франции повезло на ЧМ-2026. Лидеры команды Килиан Мбаппе и Усман Дембеле подошли к турниру в прекрасной форме. Оба вносят большой вклад в победы команды, которая выиграла все три матча на групповой стадии и готовится к противостоянию в плей-офф со Швецией.

Зинедин Зидан во время интервью. Фото: скриншот YouTube

Роль Дембеле и Мбаппе

Оба лидера сборной Франции претендуют на награду "Золотой мяч" по итогам 2026 года. Также игроки "трехцветных" представлены в гонке бомбардиров на Кубке Мира. У Килиана Мбаппе 4 гола, Усман Дембеле успел забить 3 мяча. Однако Зинедин Зидан не считает этих футболистов конкурентами.

"Усман и Килиан абсолютно разные. Дембеле очень скромный, он всегда прислушивается к тренеру, отрабатывает в защите, помогает партнерам. Мбаппе является более агрессивным игрок на поле. Он из тех, кто способен за секунды перевернуть ход поединка. И они оба особенные. Оодин делает команду сильнее, а другой умеет менять историю", — заявил тренер.

Сборная Франции в 1/16 Кубка Мира сыграет против Швеции. После турнира "трехцветных" возглавит Зинедин Зидан.

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