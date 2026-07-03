Салах, Мессі та Хамес: хто зможе пройти стадію 1/16 чемпіонату світу

Мохамед Салах, Ліонель Мессі та Хамес Родрігес. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

У рамках 23-го дня чемпіонату світу з футболу відбудуться ще три матчі стадії 1/16 плей-оф. На цьому етапі Кабо-Верде зіграє з Аргентиною. Єгипет протистоятиме Австралії, а Колумбія спробує обіграти Гану.

Ліонель Мессі може поповнити свій бомбардирський рахунок на цьому Мундіалі, повідомляють Новини.LIVE.

Історичний шанс для Єгипту

Збірна Австралії здивувала тим, наскільки міцною виявилася її оборона на ЧС-2026. Команда Тоні Поповича на груповому етапі пропустила лише 2 голи, причому обидва від збірної США. Це третій вихід "соккеруз" у плей-офф чемпіонату світу після 2006 та 2022 років. Вболівальників турбує мала кількість забитих голів (2 за 3 матчі), а також травми Джейкоба Італіано та Меттью Лекі.

Однак кадрові втрати є й у Єгипту. Головна з них — це травма Мохамеда Салаха, проте є ймовірність, що лідер африканської команди зможе вийти на поле. Цей Кубок світу вже став найкращим для "фараонів", які вперше з 1934 року вийшли до плей-офф турніру. Вони набрали п’ять очок у груповому раунді й могли посісти в ньому перше місце, але підвела різниця м’ячів. І тепер Єгипет мріє про більше, тим більше, що з суперником у 1/16 їм пощастило.

1/16 фіналу

Австралія — Єгипет

Арлінгтон, Техас. Початок за київським часом — 21:00.

Возінья проти Мессі

Один із фаворитів ЧС-2026 зіграє з сенсаційним новачком, який не програє вже 6 матчів поспіль, включаючи три поєдинки на Мундіалі. Збірна Аргентини перемогла африканських суперників у 7 своїх останніх матчах. З Кабо-Верде вона ще ніколи не зустрічалася.

Отаменді та Мессі на тренуванні. Фото: Reuters

Усі голи "альбіселесте" на цьому Кубку світу забив Ліонель Мессі. Окрім нього, лише Ло Чельсо реалізував штрафний, а Лаутаро — пенальті. Капітан Аргентини перебуває у відмінній формі й, очевидно, вийде на цей матч у стартовому складі. Скалоні вже заявив, що про недооцінку суперника не може бути й мови. Однак важливо визнати, що й тут фавориту пощастило з жеребкуванням.

1/16 фіналу

Аргентина — Кабо-Верде

Маямі. Початок за київським часом — 01:00.

Колумбія продовжить дивувати

Збірна Колумбії стала одним із відкриттів Кубка світу-2026. Поки більшість уболівальників чекала прориву від Уругваю, підопічні Нестора Лоренсо обіграли Узбекистан (3:1), міцну ДР Конго (1:0), зіграли внічию з Португалією (0:0) і посіли перше місце в групі. Ця команда грає в атакувальний і швидкий футбол з активною грою Даніеля Муньоса та Луїса Діаса на флангах.

Збірна Гани пропустила лише один гол на ЧС-2026. Ставка команди Карлуша Кейруша на оборону очевидна. Африканці не бездоганно захищаються, але їм вдалося перемогти Панаму (1:0) і зіграти внічию з Англією (0:0), після чого послідувала поразка від Хорватії (1:2). З атакою у цієї збірної не все так добре, і травма Антуана Семенйо лише погіршить ситуацію. До того ж, Гана перемогла лише в одному з останніх дев'яти поєдинків у всіх турнірах.

1/16 фіналу

Колумбія — Гана

Канзас-Сіті. Початок за київським часом — 04:30.

Нагадаємо, Новини.LIVE представили дівчину Ерлінга Голанна, яка здивувала на ЧС-2026 своєю скромністю та красою.

Також Новини.LIVE розповіли про перший гол Іспанії в плей-офф Кубка світу з 2010 року та інші історичні рекорди команди.