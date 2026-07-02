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Головна ЧС-2026 Бекхем заробить десятки мільйонів фунтів під час ЧС-2026

Бекхем заробить десятки мільйонів фунтів під час ЧС-2026

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Дата публікації: 2 липня 2026 15:53
Бекхем заробить щонайменше 19 млн фунтів під час чемпіонату світу
Девід Бекхем із дружиною Вікторією. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Сер Девід Бекхем затьмарив інших колишніх зірок футболу на ЧС-2026. Екскапітан збірної Англії, якому зараз 51 рік, став одним із найпомітніших телевізійних персонажів турніру. Це сталося завдяки численним рекламним роликам, показаним під час матчів у США, Канаді та Мексиці.

Бекхем виявився одним із тих, хто отримав вигоду від паузи на пиття води під час кожного з таймів на чемпіонаті світу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Власник футбольного клубу "Інтер Маямі" з’являвся в рекламі великих брендів, зокрема Pepsi, McDonald’s, Lay’s, Stella Artois, Home Depot, Bank of America, Verizon та Adidas. Від передматчевих репортажів до перерв і перерв на пиття води він був практично всюди. Хоча багато вболівальників вважали таку велику кількість реклами під час Кубка світу неприємною, сприймаючи її як перешкоду для перебігу гри, Девід Бекхем знайшов нову прибуткову платформу для просування брендів.

Бекхем домінує на екрані

Перерви на пиття води спочатку були введені для того, щоб гравці могли врятуватися від спеки, але вони стали предметом суперечок. Багато вболівальників стверджують, що ці зупинки перетворюють футбол на телевізійний продукт, фактично розділяючи матч на чотири чверті замість двох таймів.

У цій ситуації Девід Бекхем виявився ідеальним представником для великих рекламодавців. За оцінками, колишній футболіст заробив близько 19 млн фунтів стерлінгів лише на рекламі, пов’язаній із чемпіонатом світу. Його реклама з’являлася кілька разів за матч: перед початком гри, під час перерв та в перерві між таймами.

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Експерт зі спортивної економіки Патрік Ріше заявив, що Бекхем залишається однією з небагатьох міжнародних суперзірок, здатних привернути увагу різноманітної аудиторії. Колишній півзахисник збірної Англії дуже впізнаваний, витончений і викликає довіру. Це надійний вибір для глобальних брендів.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про вибір Арди Турана, якому запропонували порівняти Кріштіану Роналду з Ліонелем Мессі.

Також Новини.LIVE представили дівчину зірки збірної Англії та мадридського "Реала" Джуда Беллінгема, яка прикрасила своєю присутністю чемпіонат світу.

реклама Девід Бекхем ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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