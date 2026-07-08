Швейцарія в серії пенальті вибила Колумбію з ЧС-2026

Матч Швейцарія — Колумбія. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Збірна Швейцарії стала останнім чвертьфіналістом чемпіонату світу-2026, здолавши Колумбію в серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час завершилися без забитих м'ячів, а головним героєм зустрічі став воротар Грегор Кобель.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Команди не змогли визначити переможця за 120 хвилин

Поєдинок пройшов у напруженій боротьбі з великою кількістю єдиноборств і мінімумом небезпечних моментів. Активніше матч розпочала збірна Колумбії, однак Луїс Діас, Джон Аріас і Кевін Пуерта не змогли переграти Грегора Кобеля.

Після перерви вже швейцарці створили кілька хороших нагод. До взяття воріт були близькі Фабіан Рідер, Дан Ндоє та Зекі Амдуні, але воротар Кевін Варгас разом із захисниками щоразу рятував колумбійську команду.

У додатковий час суперники також не змогли реалізувати свої моменти. Колумбійці влучили в поперечину після удару Джона Лукумі, а Кобель здійснив ефектний сейв після пострілу Кампаса. У відповідь Амдуні не використав чудову можливість, не перегравши голкіпера з близької відстані.

Кобель став героєм серії пенальті

Долю путівки до чвертьфіналу визначила серія післяматчевих пенальті. Першим помилився захисник Колумбії Давінсон Санчес, який пробив у поперечину. Згодом Грегор Кобель парирував удар Хуана Каміло Ернандеса, наблизивши свою команду до перемоги.

У складі Швейцарії також був один промах — Мануель Аканджі не влучив у площину воріт. Вирішальний пенальті впевнено реалізував Рубен Варгас, який і приніс своїй команді місце в чвертьфіналі.

Швейцарія — Колумбія — 0:0 (4:3 — пен.).

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Аргентини здійснила неймовірний камбек у матчі з Єгиптом, відігравшись із рахунку 0:2 та вирвавши путівку до чвертьфіналу чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Златан Ібрагімович після завершення виступів на чемпіонаті світу-2026 висміяв збірні США, Німеччини та Бразилії.