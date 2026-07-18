У ФІФА повідомили чи лісові пожежі вплинуть на перенесення фіналу ЧС

Дональд Трамп та Джанні Інфантіно. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Андрій Гончар Редактор

У ФІФА не планують переносити фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини, незважаючи на серйозне задимлення в районі Нью-Йорка та Нью-Джерсі. Воно виникло через масштабні лісові пожежі в Канаді.

Організація підтвердила, що вирішальний поєдинок турніру має відбутися у запланований термін, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Bloomberg.

Арена "Метлайф" у Нью-Джерсі. Фото: canusa.de

Позиція ФІФА щодо загроз від пожеж

Останніми днями в медіа з'явилися повідомлення про можливе перенесення фіналу через погіршення якості повітря в регіоні проведення матчу. Однак у ФІФА наголосили, що наразі такі чутки не відповідають дійсності.

У федерації пояснили, що мають затверджені протоколи дій на випадок виникнення загроз для здоров'я футболістів, арбітрів, офіційних осіб та вболівальників. Якщо ситуація з якістю повітря погіршиться, відповідні служби оперативно оцінять ризики та за потреби ухвалять рішення щодо проведення матчу або внесення необхідних змін.

Водночас на цей момент жодних підстав для перенесення фіналу немає. Позиція ФІФА залишається незмінною — вирішальна зустріч чемпіонату світу відбудеться згідно з календарем.

Фінал ЧС-2026 між збірними Іспанії та Аргентини відбудеться 19 липня на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі. Саме цей матч стане єдиним, який на ЧС-2026 відвідає президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Дідьє Дешам скасував вихідний для футболістів збірної Франції, щоб максимально підготувати команду до матчу за третє місце чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що збірні Англії та Франції зустрінуться в поєдинку за бронзові медалі чемпіонату світу-2026, а головною афішею матчу стане протистояння Гаррі Кейна та Кіліана Мбаппе.