Усик, Шевченко та Зінченко відвідають фінал ЧС-2026

Андрій Шевченко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Андрій Гончар Редактор

Українські зірки спорту зібралися в Нью-Йорку напередодні фіналу чемпіонату світу-2026. Олександр Усик, Андрій Шевченко, його син Крістіан та Олександр Зінченко відвідають вирішальний матч мундіалю.

Про зустріч спортсменів повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на їхні соцмережі.

Олександр Усик разом з Андрієм та Крістіаном Шевченком. Фото: instagram.com/usykaa

Українці зустрілися перед головним матчем турніру

Напередодні фіналу чемпіонату світу представники українського спорту опублікували спільне фото з Нью-Йорка. На світлині разом позують чемпіон світу з боксу Олександр Усик, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, його син Крістіан Шевченко та захисник збірної України Олександр Зінченко.

Зінченко, Крістіан та Андрій Шевченки, Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Очікується, що всі вони будуть присутні на фінальному матчі турніру, який пройде на стадіоні "МетЛайф" в Іст-Ратерфорді поблизу Нью-Йорка.

Аргентина та Іспанія визначать нового чемпіона

У фіналі чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Аргентини та Іспанії. Команда Ліонеля Мессі спробує захистити титул чемпіона світу, який здобула у 2022 році, тоді як іспанці прагнуть вдруге у своїй історії виграти мундіаль.

Початок фінального поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу-2026, втримавши перевагу над Францією у матчі за третє місце.

Також Новини.LIVE писав, що ФІФА вже отримала близько 15 мільярдів доларів доходу від проведення чемпіонату світу-2026, встановивши новий фінансовий рекорд турніру.